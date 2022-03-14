Врач заявил, что говорить о завершении пандемии коронавируса неверно

«Цифры говорят нам о том, что заболеваемость и число госпитализаций падает. Но считать, что пандемия идет на спад или закончилась нельзя — сейчас закончилась острая фаза пандемии. Вирус остался в популяции во всех странах. Заболеваемость невысока из-за того, что значительная, подавляющая часть населения приобрела иммунную защиту. Через некоторое время уровень защиты снизится, заболеваемость снова начнет расти», — сказал Поздняков.
Он добавил, что «другое дело, что у большей части людей это будут нетяжелые случаи».
«Это возможно, если ничего не случится с вирусом, то есть превалирующим останется штамм “омикрон” с его вариантами», — уточнил врач.
Кроме того, по его мнению, «скопления людей потенциально могут привести к локальной вспышке».
«Из-за сложностей своевременного получения медицинской помощи, часть, пусть и меньшая, могут заболеть достаточно тяжело. Плюс — естественное отсутствие противоэпидемиологических мероприятий приведет к тому, что подъем заболеваемости будет и у статичной части населения разных стран. Насколько тяжело они будут болеть, будет зависеть от уровня иммунной защиты населения», — объяснил инфекционист.