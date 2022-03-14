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04:19 (мск), источник: © РИА Новости

Врач заявил, что говорить о завершении пандемии коронавируса неверно

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Несмотря на последние данные о существенном снижении числа заболевших коронавирусом в России, говорить о завершении пандемии неверно — снижение коллективного иммунитета неизбежно, что повлечет за собой новый подъем заболеваемости, рассказал РИА Новости врач-инфекционист, кандидат медицинских наук, главврач клинико-диагностической лаборатории ООО «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков.

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Источник: © РИА Новости

«Цифры говорят нам о том, что заболеваемость и число госпитализаций падает. Но считать, что пандемия идет на спад или закончилась нельзя — сейчас закончилась острая фаза пандемии. Вирус остался в популяции во всех странах. Заболеваемость невысока из-за того, что значительная, подавляющая часть населения приобрела иммунную защиту. Через некоторое время уровень защиты снизится, заболеваемость снова начнет расти», — сказал Поздняков.

Он добавил, что «другое дело, что у большей части людей это будут нетяжелые случаи».

«Это возможно, если ничего не случится с вирусом, то есть превалирующим останется штамм “омикрон” с его вариантами», — уточнил врач.

Кроме того, по его мнению, «скопления людей потенциально могут привести к локальной вспышке».

«Из-за сложностей своевременного получения медицинской помощи, часть, пусть и меньшая, могут заболеть достаточно тяжело. Плюс — естественное отсутствие противоэпидемиологических мероприятий приведет к тому, что подъем заболеваемости будет и у статичной части населения разных стран. Насколько тяжело они будут болеть, будет зависеть от уровня иммунной защиты населения», — объяснил инфекционист.

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