11:40 (мск), источник: ТАСС
В Иркутской области вывели новый сорт картофеля
Сорту дали название «Бабр».
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ИРКУТСК, 14 марта. /ТАСС/. Специалисты Иркутского государственного аграрного университета им. А. А. Ежевского вывели новый сорт картофеля, который имеет более высокую урожайность, а также устойчив к некоторым болезням. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба правительства Иркутской области.
«Новый сорт картофеля в рамках работы по импортозамещению вывели специалисты Иркутского государственного аграрного университета им. А. А. Ежевского. Он является среднеспелым, столового назначения. Средняя урожайность товарной продукции оценена в 234 центнера с га. Это выше стандарта на 36 центнеров с га. Возможная максимальная урожайность составит 387 центнеров с га. Сорт устойчив к золотистой картофельной нематоде, среднеустойчив к поражению фитофторозом», — говорится в сообщении.
Сорту дали название «Бабр». В 2022 году он пройдет необходимые для регистрации испытания.