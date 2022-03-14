10:37 (мск), источник: Газета.Ру
Ученые: ежедневный обмен фотографиями вдвое повышает риск депрессии
Венгерские ученые связали частый обмен фотографиями в социальных сетях с повышенным риском депрессии.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
По их данным, депрессивные симптомы, явно требующие медицинского вмешательства, усилились более чем вдвое к третьей волне пандемии COVID у тех, кто регулярно делился фотографиями и видео в социальных сетях. Статья об этом опубликована в International Journal of Interdisciplinary Social and Community Studies.
Согласно результатам этой работы, время, проведенное в социальных сетях, а также готовность делиться репрезентативным контентом заметно увеличивались во время подъема очередной пандемической волны, и все это можно напрямую связать с возрастающим риском серьезных депрессивных расстройств среди самых активных пользователей интернета. Исследование проводилось с 22 апреля 2020 года по 4 апреля 2021 года, когда в Венгрии действовали максимально жесткие ограничительные меры. Анкетирование среди активных пользователей соцсетей проводилось на венгерском языке во время каждой очередной волны пандемии. Частота использования социальных сетей, особенности саморепрезентации того или иного респондента, а также состояние его психического здоровья оценивались в три этапа. Онлайн-опрос включал оценку здоровья пациентов с помощью PHQ-2 (Patient Health Questionnaire-2) — опросника для оценки состояния психического здоровья респондентов, в котором ответы даются по четырехбалльной шкале, позволяющей оценивать, насколько снизились показатели удовлетворенностью жизнью и как часто отвечающие чувствовали грусть, депрессию или отчаяние в течение последних двух недель.
«Тренд, который нам удалось уловить во время первой и второй пандемических волн, заметно усилился к третьей волне. Предыдущие результаты уже показали, что использование социальных сетей и готовность публиковать репрезентативные фотографии и видео значительно возросли по сравнению с доэпидемическим периодом, — пояснила эксперт по коммуникациям и СМИ Александра Валерия Шандор из Университета имени Лоранда Этвёша в Будапеште. — Среди тех, кто отправлял фотографии и видео себя или своих близких хотя бы раз в день во время первой волны, доля подверженных риску депрессии составила 19%, тогда как в общей выборке таких было 16%. Во время второй волны уже у двух пятых активных пользователей соцсетей обнаруживались признаки явного депрессивного расстройства, а во время третьей волны о симптомах депрессивного расстройства сообщили уже 45% из тех, кто ежедневно постил фото, по сравнению с 27% от общей выборки».
Привычки респондентов также заметно менялись. Так, почти 18% участников делились изображениями или видео несколько раз в день во время первой волны пандемии по сравнению с 8% в допандемическую эпоху. Интересно, что готовность делиться репрезентативным контентом уменьшилась вдвое между первыми двумя волнами, а затем снова возросла.