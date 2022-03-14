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11:19 (мск), источник: Ведомости

В России за сутки выявили 41 055 случаев коронавируса

За последние сутки в России зарегистрировали 41 055 случаев заражения коронавирусом, сообщил оперштаб. Показатель стал минимальным с 21 января. Скончались от COVID-19 за сутки 533 человека.

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Иконка Вакцинация от COVID-19 Записаться
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Источник: РИА "Новости"

За весь период пандемии в России выявили 17 376 241 случай заражения. 15 585 650 пациентов вылечились от коронавируса с начала пандемии, 361 344 — скончались.

В Москве за сутки выявили 957 случаев коронавируса — показатель снижается третий день подряд. 169 человек госпитализировали за сутки с COVID-19, 44 пациента погибли.

Высокий прирост заболеваемости коронавирусом зарегистрирован в Свердловской области — 2132 случая, Башкортостане — 1702, Санкт-Петербурге — 1547, Иркутской области — 1470, Пермском крае — 1307 случаев.

ПО данным оперштаба на 11 марта, уровень коллективного иммунитета россиян к коронавирусу составляет 53,6%. Прививки первым компонентом вакцины сделали 88,3 млн россиян, а полностью привились 84,5 млн человек.

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