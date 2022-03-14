Ученые: древние люди использовали орудия предков из чувства ностальгии

Израильские и итальянские археологи изучили 49 кремневых инструментов, найденных на известном участке в районе кибуца Ревадим на юге Израильской прибрежной равнины. Изученные инструменты были извлечены из культурного слоя, которому примерно 500 тыс. лет. С помощью микроскопического анализа удалось понять, что многие такие инструменты имели две активные кромки — старую и новую. Причем похоже, что во второй раз эти каменные орудия использовались для менее требовательных задач — скобление мягких материалов, таких как кожа и мясо животных, а не для их резки или измельчения. Более того, изменение их формы, производившееся, когда эти инструменты были подобраны и вновь пущены в дело, было совершенно минимальным.
«Доисторические люди собирали и переделывали эти инструменты, выброшенные предшественниками много лет назад, явно не по причине дефицита сырья в Ревадиме, — поясняет археолог Бар Эфрати из Тель-Авивского университета в Израиле. — В этих местах легко было достать новый кремень хорошего качества. Мотивация повторного использования была явно не просто функциональной, поскольку перерабатываемые инструменты не были сколько-нибудь необычными по форме или уникальными по своим возможностям».
Исследователи считают, что эти инструменты для древних людей имели сентиментальную ценность и подбирались вновь из-за тех чувств, которые они вызывали при взгляде на них, а может, и из-за конкретной связи с прошлыми событиями. После переработки эти своего рода памятные артефакты устанавливали связь нового владельца с прошлым и предыдущими поколениями — а также с какими-то запомнившимися им местами, событиями и друзьями. Другими словами, доисторические люди, жившие около 500 тысяч лет назад, мало чем отличались от современных туристов, обожающих собирать и хранить разного рода сувениры, только древние сувениры обязаны были быть хотя бы немного функциональными, позволявшими выполнять какую-то несложную работу, напоминая при этом новому владельцу о прошлом.