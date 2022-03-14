15:34 (мск), источник: Моя Планета
Почему дети так долго учатся ходить?
Большинство млекопитающих делают первые шаги через несколько дней после рождения, а человек — только через год. Почему мы так устроены?
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Новорожденный олененок или жеребенок начинает ходить всего через несколько часов после рождения. Столь стремительному желанию встать на ноги способствует врожденное желание защититься от хищников. У человека все обстоит совершенно иначе.
Как и большинство животных, к моменту рождения человек обладает определенным набором нейронных механизмов, которые лежат в основе хождения. Но у животных они созревают еще в утробе матери, а у человека «дозревают» после рождения.
Дело в том, что за дар прямохождения человек поплатился деформацией костей таза, которые существенно сузились и приобрели форму чаши.
Узкий таз уменьшил родовые пути, что потребовало уменьшения размера головы (а вместе с ней и мозга) ребенка до рождения. Это было необходимо, чтобы сохранить здоровье и жизнь женщины и самого плода. Но человек по сравнению с другими представителями животного мира выходит из утробы «недозрелым».
Родившись, ребенок не чувствует габариты собственного тела и управляет им с трудом. Умение ходить приходит к 9−14 месяцам жизни. Таким образом, потомство человека нуждается в продолжительной опеке для выживания.
Тесная взаимосвязь ребенка со взрослым обусловила появление психологических причин длительного обучения хождению — страха.
Страх является одной из первых и сильных эмоций человека — так, например, новорожденные дети испытывают испуг при громких звуках. С развитием ребенка развивается и это чувство. Поэтому при обучении ползанию малыш четко разделяет, куда можно ползти, а куда нет, и, стукнувшись, к примеру, об угол шкафа, не всегда поползет туда снова.
Когда ребенок учится ходить, у него возникает сразу два страха. Первый — это страх после первого падения. Такой испуг может затормозить дальнейшее развитие навыка самостоятельного хождения на длительное время.
Второй — это страх потерять поддержку. Он связан с беспокойством, которое возникает при отсутствии точки опоры. Этот страх более глубокий, нежели чем страх после первого падения. Он может возникать вследствие отсутствия тесной взаимосвязи с мамой, которая дает ребенку чувство безопасности и внутренней поддержки.
Таким образом, при обучении хождению ребенку приходится преодолевать не только физиологические, но и психологические препятствия, и помощь родителей здесь очень важна.