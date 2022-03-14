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15:34 (мск), источник: Моя Планета

Почему дети так долго учатся ходить?

Большинство млекопитающих делают первые шаги через несколько дней после рождения, а человек — только через год. Почему мы так устроены?

Новорожденный олененок или жеребенок начинает ходить всего через несколько часов после рождения. Столь стремительному желанию встать на ноги способствует врожденное желание защититься от хищников. У человека все обстоит совершенно иначе.

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Как и большинство животных, к моменту рождения человек обладает определенным набором нейронных механизмов, которые лежат в основе хождения. Но у животных они созревают еще в утробе матери, а у человека «дозревают» после рождения.

Дело в том, что за дар прямохождения человек поплатился деформацией костей таза, которые существенно сузились и приобрели форму чаши. 
Мария Дороничева
врач-невролог первой категории, рефлексотерапевт

Узкий таз уменьшил родовые пути, что потребовало уменьшения размера головы (а вместе с ней и мозга) ребенка до рождения. Это было необходимо, чтобы сохранить здоровье и жизнь женщины и самого плода. Но человек по сравнению с другими представителями животного мира выходит из утробы «недозрелым».

Родившись, ребенок не чувствует габариты собственного тела и управляет им с трудом. Умение ходить приходит к 9−14 месяцам жизни. Таким образом, потомство человека нуждается в продолжительной опеке для выживания.

Источник: Josh Withers/CC0
Тесная взаимосвязь ребенка со взрослым обусловила появление психологических причин длительного обучения хождению — страха.
Елена Бочкина
педагог-психолог

Страх является одной из первых и сильных эмоций человека — так, например, новорожденные дети испытывают испуг при громких звуках. С развитием ребенка развивается и это чувство. Поэтому при обучении ползанию малыш четко разделяет, куда можно ползти, а куда нет, и, стукнувшись, к примеру, об угол шкафа, не всегда поползет туда снова.

Когда ребенок учится ходить, у него возникает сразу два страха. Первый — это страх после первого падения. Такой испуг может затормозить дальнейшее развитие навыка самостоятельного хождения на длительное время.

Второй — это страх потерять поддержку. Он связан с беспокойством, которое возникает при отсутствии точки опоры. Этот страх более глубокий, нежели чем страх после первого падения. Он может возникать вследствие отсутствия тесной взаимосвязи с мамой, которая дает ребенку чувство безопасности и внутренней поддержки.

Таким образом, при обучении хождению ребенку приходится преодолевать не только физиологические, но и психологические препятствия, и помощь родителей здесь очень важна.

Во время загрузки произошла ошибка.
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