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14:50 (мск), источник: © РИА Новости

В Москве отменили масочный режим

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге сообщил, что со вторника, 15 марта, в столице отменяется требование по использованию защитных масок.

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Источник: РИА "Новости"

«Стабильное улучшение эпидемиологической ситуации позволяет принять долгожданное решение», — написал он.

Кроме того, отменяются обязательные антиковидные меры на предприятиях и в организациях, установленные указом мэра Москвы: регулярное измерение температуры тела работников, установка разделительных перегородок на рабочих местах и прочее.

«В нынешних условиях это решение еще и поддержит бизнес, испытывающий и без того серьезное санкционное давление», — подчеркнул Собянин.

По данным оперативного штаба, в Москве за сутки выявили 957 случаев коронавируса, умерло 44 человека, выписали 1061 пациента.

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