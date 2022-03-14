14:50 (мск), источник: © РИА Новости
В Москве отменили масочный режим
МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге сообщил, что со вторника, 15 марта, в столице отменяется требование по использованию защитных масок.
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«Стабильное улучшение эпидемиологической ситуации позволяет принять долгожданное решение», — написал он.
Кроме того, отменяются обязательные антиковидные меры на предприятиях и в организациях, установленные указом мэра Москвы: регулярное измерение температуры тела работников, установка разделительных перегородок на рабочих местах и прочее.
«В нынешних условиях это решение еще и поддержит бизнес, испытывающий и без того серьезное санкционное давление», — подчеркнул Собянин.
По данным оперативного штаба, в Москве за сутки выявили 957 случаев коронавируса, умерло 44 человека, выписали 1061 пациента.