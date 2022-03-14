«Одноклассники» зафиксировали рекордный приток аудитории

«В последние дни ОК фиксируют рекордный приток активной аудитории… с начала марта рост регистраций пользователей в ОК превысил 66%… Кроме того, соцсеть фиксирует резкий рост восстановлений аккаунтов (на 36% по сравнению с предыдущей неделей) и пользователей, которые вернулись к более активному ведению соцсети — более чем на 40%», — говорится в сообщении. В ходе исследования сравнили показатели за 5—6 марта и 12—13 марта.
В компании также уточнили, что запустили функцию, которая позволит в один клик поделиться ссылкой на свой профиль в «Одноклассниках» в любом мессенджере или социальной сети.
В начале марта Роскомнадзор заявил, что в качестве ответных мер на ограничение доступа к российским СМИ заблокировал доступ к сети Facebook. В этот же день президент России Владимир Путин подписал закон о введении административной ответственности за распространение фейков о действиях Вооруженных сил РФ и призывы к введению санкций в отношении России. После этого китайская социальная сеть TikTok заявила, что прекратит из-за этого закона распространение нового контента в РФ и прямые эфиры (стримы).
Ранее в понедельник Роскомнадзор по требованию Генеральной прокуратуры РФ ограничил доступ к Instagram на территории страны из-за призывов к насилию в отношении россиян.