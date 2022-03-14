Крутые весенние кроссовки на AliExpress продают за полцены Хорошая обувь - на вес золота, но вовсе не обязательно платить за нее столько же
Фоторепортажи
56Олимпиада в Пекине: церемония закрытия
3Объявлены победители Astronomy Photographer of the Year: People’s Choice Awards 2021
15:43 (мск), источник: Коммерсантъ

Православный приход в Амстердаме выходит из РПЦ

Священнослужители амстердамского православного прихода Святителя Николая Мирликийского в Амстердаме сообщили о своем единодушном решении о невозможности служения «в составе Московского патриархата и обеспечения духовно безопасной обстановки для прихожан». Свое заявление они сделали во время проведения заседания приходского совета.

Источник: AFP 2022

Как сообщили священнослужители, они уже обратились к архиепископу Гаагскому и Нидерландскому Елисею с прошением о выдаче отпускной грамоты. Одновременно было направлено прошение митрополиту Бельгии, Нидерландов и Люксембурга Афинагору (Вселенский патриархат) о принятии их в его епархию. Судя по ответу митрополита, он готов способствовать этому.

Пока речь идет о выходе из Московского патриархата только священников, однако приходской совет уже рекомендовал членам прихода поддержать этот переход и «последовать за духовенством». Предложение об этом будет рассмотрено 26 марта. До этого момента богослужений в храме Святого Николая проводиться не будет. Как говорится в заявлении, «в этой крайне напряженной ситуации будет практически невозможно достичь того молитвенного духа, к которому мы стремимся во время богослужения».

Амстердамский приход, один из самых больших в Нидерландах, занял совершенно четкую позицию в связи с военными действиями на Украине, противоположную позиции руководства РПЦ. Ранее священники прихода объявили, что «приостановили поминовение» патриарха Кирилла. На странице прихода в Facebook тогда говорилось о том, что священнослужители прихода «выразили шок в связи с вторжением на Украину вооруженных сил Российской Федерации… Мы дистанцируемся от нарратива патриарха Кирилла». Всего более 280 священнослужителей РПЦ в мире подписали призыв прекратить военные действия.

Запрошенные комментарии от Московского патриархата и Гаагской епархии пока не поступили.

Андрей Келекеев

 Премьер Японии призвал к организации «нового мирового порядка»
Конфликт на Украине поднимет цены на еду
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь