Православный приход в Амстердаме выходит из РПЦ

Как сообщили священнослужители, они уже обратились к архиепископу Гаагскому и Нидерландскому Елисею с прошением о выдаче отпускной грамоты. Одновременно было направлено прошение митрополиту Бельгии, Нидерландов и Люксембурга Афинагору (Вселенский патриархат) о принятии их в его епархию. Судя по ответу митрополита, он готов способствовать этому.
Пока речь идет о выходе из Московского патриархата только священников, однако приходской совет уже рекомендовал членам прихода поддержать этот переход и «последовать за духовенством». Предложение об этом будет рассмотрено 26 марта. До этого момента богослужений в храме Святого Николая проводиться не будет. Как говорится в заявлении, «в этой крайне напряженной ситуации будет практически невозможно достичь того молитвенного духа, к которому мы стремимся во время богослужения».
Амстердамский приход, один из самых больших в Нидерландах, занял совершенно четкую позицию в связи с военными действиями на Украине, противоположную позиции руководства РПЦ. Ранее священники прихода объявили, что «приостановили поминовение» патриарха Кирилла. На странице прихода в Facebook тогда говорилось о том, что священнослужители прихода «выразили шок в связи с вторжением на Украину вооруженных сил Российской Федерации… Мы дистанцируемся от нарратива патриарха Кирилла». Всего более 280 священнослужителей РПЦ в мире подписали призыв прекратить военные действия.
Запрошенные комментарии от Московского патриархата и Гаагской епархии пока не поступили.