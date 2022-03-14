Крутые весенние кроссовки на AliExpress продают за полцены Хорошая обувь - на вес золота, но вовсе не обязательно платить за нее столько же
Фоторепортажи
56Олимпиада в Пекине: церемония закрытия
3Объявлены победители Astronomy Photographer of the Year: People’s Choice Awards 2021
16:59 (мск), источник: © РИА Новости

Минобороны наградило 11 российских военных за спецоперацию на Украине

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Еще 11 российских военнослужащих, отличившихся в ходе специальной военной операции на Украине, получили медали «За отвагу», сообщили журналистам в Минобороны РФ в понедельник.

Источник: © РИА Новости

«В филиале № 1 Главного военного клинического госпиталя имени академика Н. Н. Бурденко статс-секретарь-заместитель министра обороны генерал армии Николай Панков вручил военнослужащим заслуженные награды. Одиннадцать человек получили медаль “За отвагу”, — говорится в сообщении.

Все поступившие в медицинское учреждение уже прооперированы и находятся в стадии реабилитации. Медики делают все возможное для скорейшего возвращения военнослужащих в свои подразделения.

«К настоящему времени уже выписано и отправлено на реабилитацию около 1,4 тысячи военнослужащих. Все они изъявили желание вернуться к своим подразделениям для дальнейшего выполнения задач в рамках специальной военной операции после полного выздоровления», — добавили в Минобороны.

Для реабилитации военных используется лечебная физкультура, в том числе занятия на тренажерах с биологически обратной связью, лечебная гимнастика, более 40 методов физиотерапии, мануальной и иглорефлексотерапии, остеопатии и различных видов массажа.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».

Для этого, по его словам, планируется провести «демилитаризацию и денацификацию Украины», предать суду всех военных преступников, ответственных за «кровавые преступления против мирных жителей» Донбасса.

По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

Следите за развитием темы Военная операция на Украине
 Заменили своим: какие отрасли в России неуязвимы для санкций
Европа превращается в Украину. Что нам с этим делать?
Возрастное ограничение 18+
Военная операция на Украине
В Минобороны назвали число уничтоженных объектов военной инфраструктуры Украины
Российские ВС уничтожили около 180 иностранных наемников на Украине
Постпред Крыма сомневается, что Киев признает полуостров российским
В Кремле назвали условия встречи Путина и Зеленского
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь