«Чайник» за рулем. Как уменьшить количество ДТП с новичками?

В прошлом году ГИБДД зафиксировала 164 358 ДТП. И, хотя почти половина из них на совести водителей со стажем более 15 лет, на тех, у кого стаж вождения минимальный — до 2 лет, — приходится тоже немало аварий. Это тенденция.
В нашей стране более миллиона человек каждый год получают права на управление автомобилем и начинают ездить по дорогам. Автор проекта «20 идей по развитию России» Дмитрий Давыдов предлагает действенный способ приучить новичков соблюдать ПДД прямо с момента получения прав.
Но, пока всё обстоит так, как есть, начинающие водители на дорогах создают немало проблем. Ещё несколько лет назад Госавтоинспекция отметила, что примерно треть аварийных ситуаций на дорогах происходит по их вине.
Например, в 2019 году в России произошло более 10 тыс. ДТП по вине начинающих водителей, подсчитали в ГИБДД. Жертвами этих аварий стали 846 человек, ещё более 14 тыс. получили ранения различной степени тяжести.
Понятно, что тут сказывается и неопытность, и неуместное лихачество, особенно у молодых, и банальный стресс. Так, в рейтинге международной компании Zutobi Россия оказалась в первой пятёрке стран, где новичкам за рулём приходится труднее всего, а каждая поездка по городу добавляет седых волос. Вне зависимости от причин с аварийностью «чайников» надо что-то делать.
Что нельзя новичку на дороге?
Нельзя сказать, что этой проблемой совсем не занимаются. У нас и сегодня в законодательстве есть некоторые запреты для начинающих водителей. Например, им нельзя буксировать другое механическое транспортное средство или перевозить пассажиров на мотоцикле и мопеде. А также все «чайники» обязаны клеить на заднее стекло машины специальный опознавательный знак «Начинающий водитель»: чёрный восклицательный знак на жёлтом фоне. Опытные водители, конечно, благодарны за такое предупреждение, но по большому счёту так проблему не решить. Да и наказанием за нарушение водителю-новичку будет только штраф 500 ₽.
А между тем, как отмечают специалисты ГУОБДД, чаще всего причинами ДТП с участием начинающих водителей становятся несоблюдение очерёдности проезда перекрёстков и неправильный выбор дистанции.
И это явные пробелы в учёбе ещё до получения прав. Следом идут несоблюдение скоростного режима и выезд на полосу встречного движения. Тут уместно вспомнить о лихачах с напрочь отсутствующим инстинктом самосохранения и полным отсутствием водительского опыта. Автомобилист со стажем прекрасно понимает, чем могут обернуться такие фортели на дороге.
Рассеянность, неуверенность и незнание всех нюансов ПДД часто приводят не только к повреждению машин, но и к человеческим жертвам. Поэтому все рассуждения о дискриминации новичков кажутся как минимум неуместными.
Надо отметить, что это не чисто российская проблема. «Чайник» — и в Африке со свеженькими правами «чайник». Но во многих других странах есть наработанный опыт того, как менее болезненно приучить начинающих водителей к нормальной езде. Их там тоже ограничивают в правах, чтобы в итоге повысить безопасность на дороге.
«В США, Австралии, Канаде, ОАЭ в той или иной форме существуют системы с “ученическим” водительским удостоверением, выдаваемым на определённый срок. По истечении срока его можно обменять на постоянное — при соблюдении условий, таких, как, например, непревышение лимита по нарушениям или сдача дополнительного экзамена. Владельцы таких “ученических” удостоверений, как правило, ограничены в своих возможностях по сравнению с водителями со стажем. Количество пассажиров, использование телефона и наушников, перемещение в ночное время — вот примеры некоторых таких ограничений, — рассуждает Дмитрий Давыдов. — В Италии, Белоруссии и Австралии установлены скоростные ограничения, согласно которым максимальная скорость для начинающих водителей на 20−40 км/ч меньше (в зависимости от типа дорог), чем разрешённая скорость для опытных водителей. В Италии даже существует ограничение на мощность двигателя для первого года вождения: 75 лошадиных сил на тонну веса легкового автомобиля».
Особняком стоит проблема с минимально допустимой нормой алкоголя в крови для водителей. В европейских странах она разная для опытных водителей и новичков. Во Франции для водителей со стажем меньше 3 лет норма составляет 0,2 промилле, а для более опытных — 0,5. Те же самые показатели действуют в Нидерландах, но необходимый стаж вождения для повышения нормы алкоголя составляет уже 5 лет. В Австрии для водителей со стажем менее двух лет допустимая норма составляет 0,1 промилле при тех же стандартных 0,5 промилле для остальных. В Италии норма 0,5, но для водителей со стажем менее 3 лет, у которых обнаружился в крови алкоголь до 0,5 промилле, предусмотрен штраф до 663 евро. До начала скачков курса валют это было примерно 55 тысяч рублей. В Германии и Швейцарии для водителей со стажем менее 2 лет и вовсе действует нулевой порог допустимой нормы алкоголя в крови.
России давно пора задуматься о сокращении аварийности на дорогах. Для этого, в частности, Дмитрий Давыдов предлагает в список ограничений для новичков добавить несколько пунктов.
Для начала надо перенять зарубежный опыт. К примеру, одних штрафов для водителя за наиболее частые нарушения, которые приводят к авариям, может быть недостаточно.
Если «чайник» попадается на нарушениях, его нужно отправлять на курсы переподготовки и приостанавливать действие водительских прав до их окончания. Таким образом, у начинающих автомобилистов не возникнет соблазна нарушить правила, чтобы сэкономить время или полихачить.
«Надо ввести порог разрешённой максимальной скорости: 90 км/ч на автомагистралях и 70 км/ч — на всех остальных дорогах вне населённых пунктов (стандартное ограничение — 110 км/ч и 90 км/ч соответственно). Поскольку скорость реакции неопытных водителей, как правило, ниже, данная мера позволит избежать ДТП с их участием или смягчить последствия, — считает Давыдов. — Более того, это будет сдерживать неопытных лихачей, поскольку тогда для них штрафы за превышение скорости будут более ощутимы, чем для опытных».
Кстати, подобный опыт применялся и в СССР. Хотя в 1970-х — 1980-х годах лишь 15% автомобилей в стране в принципе могли развивать скорость свыше 90 км/ч, начинающим водителям первые 2 года запрещалось не то что лихачить на «Жигулях» и «Волгах», а даже ездить хоть сколько-то быстро. Для них было установлено ограничение в 70 км/ч. За превышение скорости новичок получал пометку в талоне предупреждений. Три таких записи — лишение временных прав и переэкзаменовка в ГАИ.
Конечно, надо разбираться и с количеством допустимого алкоголя в крови. Дмитрий Давыдов предлагает снизить норму до 0,15 г/л вместо нынешних 0,3 г/л (сократить в 2 раза аналогичные показатели для измерения количества алкоголя в объёме вдыхаемого воздуха).
«При концентрации алкоголя менее 0,3 г/л человек считается трезвым, однако такая концентрация у некоторых людей может вызывать лёгкое расслабление и подъём настроения, что может помешать новичкам полностью сконцентрироваться на вождении. Снижение нормы сократит такие нежелательные случаи. Более того, повысится риск для начинающего водителя быть привлечённым к ответственности за пьяное вождение, а значит, исключится соблазн выпить хотя бы глоток спиртного перед тем, как сесть за руль», — поясняет он.
Безусловно, все эти предложения несут в себе ещё и важный психологический аспект: начинающий водитель будет чувствовать себя более ответственным, а водители со стажем станут чуть более благосклонны к «чайнику» на дороге, что также очень важно.
Не так давно в Госдуме предложили выдавать начинающим водителям ученические права с рядом ограничений. Например, допустимость перевозки определённого количества пассажиров и езда в светлое время суток, т. е. то, что уже практикуется в других странах. Почему бы заодно не обсудить парламентариям и предложения Дмитрия Давыдова? Возможно, совместными усилиями будут выработаны оптимальные изменения норм ПДД, которые в конечном итоге сберегут нервы и жизни всех участников дорожного движения.