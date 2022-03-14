Крутые весенние кроссовки на AliExpress продают за полценыХорошая обувь - на вес золота, но вовсе не обязательно платить за нее столько же
Фоторепортажи
56Олимпиада в Пекине: церемония закрытия
3Объявлены победители Astronomy Photographer of the Year: People’s Choice Awards 2021
16:28 (мск), источник: © РИА Новости

Вирусолог предупредил об опасности «сына» омикрон-штамма

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Выявленный в Китае новый подштамм «омикрона» BA.2 из-за множества мутаций может быть заразнее своих предшественников, заявил «Вечерней Москве» главный научный сотрудник Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

COVID-19: новые случаи за 90 дней
США
Иконка Вакцинация от COVID-19 Записаться
Новости по темеПолная статистика
Источник: © РИА Новости

По мнению вирусолога, активность «сына “омикрона” может быть причиной новой вспышки COVID-19 в Китае. BA.2 уже выявили в Великобритании, Франции, Бельгии, Италии, Швейцарии и Нидерландах. При этом в странах Восточной Европы этот подштамм еще не обнаружили.

«Дельтакрон» практически изжил себя, а вот BA.2, судя по всему, только вступает в свои права, если можно так выразиться. Его появление стало возможным благодаря ряду мутаций, которые произошли с исходным штаммом «омикрон». Но изменения повлияли на функционирование вируса, поэтому есть опасение, что BA.2 станет намного опаснее", — отметил врач.

По данным ученых, побочная линия штамма «омикрон» BA.2 имеет 28 мутаций и примерно на 30 процентов заразнее исходного омикрон-варианта, более вирулентна, лучше ускользает от иммунитета и моноклональных антител.

 Заменили своим: какие отрасли в России неуязвимы для санкций
Европа превращается в Украину. Что нам с этим делать?
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь