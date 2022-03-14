Вирусолог предупредил об опасности «сына» омикрон-штамма

По мнению вирусолога, активность «сына “омикрона” может быть причиной новой вспышки COVID-19 в Китае. BA.2 уже выявили в Великобритании, Франции, Бельгии, Италии, Швейцарии и Нидерландах. При этом в странах Восточной Европы этот подштамм еще не обнаружили.
«Дельтакрон» практически изжил себя, а вот BA.2, судя по всему, только вступает в свои права, если можно так выразиться. Его появление стало возможным благодаря ряду мутаций, которые произошли с исходным штаммом «омикрон». Но изменения повлияли на функционирование вируса, поэтому есть опасение, что BA.2 станет намного опаснее", — отметил врач.
По данным ученых, побочная линия штамма «омикрон» BA.2 имеет 28 мутаций и примерно на 30 процентов заразнее исходного омикрон-варианта, более вирулентна, лучше ускользает от иммунитета и моноклональных антител.