YouTube могут заблокировать в ближайшее время, предупредили в Госдуме

Роскомнадзор 14 марта вслед за Facebook заблокировал в России Instagram. Ранее Генпрокуратура РФ обратилась в суд с иском о признании компании Meta экстремистской организацией за снятие ограничений для пользователей Украины на призывы к насилию в отношении россиян.
«Решительность государства в вопросе блокировки Instagram — это четкий сигнал: то же самое в ближайшее время может случиться с YouTube, если видеохостинг продолжит выступать орудием в информационной войне. Платформа делает это неприкрыто и, очевидно, по команде владельцев», — написал Горелкин в своем Telegram-канале.
По его словам, все юридические основания для ограничения доступа к платформе у Роскомнадзора есть. «Список нарушений очень внушительный. Перечислю лишь основные: не удален 2501 материал противозаконной и деструктивной направленности, проигнорированы требования РКН удалить 2387 материалов с недостоверной информацией о спецоперации в Донбассе, практически в постоянном режиме осуществляется цензура в отношении российских пользователей и российских СМИ», — добавил парламентарий.
«Предотвратить санкции в отношении YouTube может сегодня только сам YouTube. Платформе нужно выполнить наши законные требования, ведь Роскомнадзор не требует ничего сверхъестественного. Пусть прекратят участие в информационной войне на одной из сторон конфликта, вернутся к собственным декларируемым принципам нейтральности и объективности, перестанут разжигать русофобию и культуру отмены в отношении нашего народа», — пояснил он.
Если ограничение доступа случится, отметил Горелкин, то это произойдет «исключительно по вине YouTube, которая сегодня просто плюет на права российских пользователей». «Это недопустимо. Платформа заявляет, что все её пользователи равны в правах — но, видимо, американские пользователи (те, что из Белого Дома) равнее», — заключил он.