Регионы начинают отменять обязательное ношение масок

«Стабильное улучшение эпидемиологической ситуации позволяет принять долгожданное решение. Со вторника, 15 марта 2022 года, мы отменяем требования по использованию защитных масок», — обратился к москвичам мэр города Сергей Собянин. Собянин уточнил, что отменяются и другие обязательные антиковидные меры на предприятиях и в организациях: регулярная термометрия работников, установка разделительных перегородок на рабочих местах. «В нынешних условиях это решение еще и поддержит бизнес, испытывающий и без того серьезное санкционное давление», — добавил мэр.
Ранее об улучшении эпидситуации в столице доложила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. По ее словам, за последнюю неделю заболеваемость COVID-19 и уровень госпитализаций в столице снизились еще на 40% (14 марта оперштаб отчитался о 957 вновь заразившихся москвичах, накануне сообщалось о 1437 инфицированных). Всего более 4 тыс. коек в московских больницах вернулись к оказанию плановой и специализированной помощи.
«Еще три КТ-центра, организованных для диагностики пациентов с COVID-19, после проведения дезинфекции помещений и оборудования возобновили плановый прием», — добавила Ракова.
В целом в РФ, согласно официальным данным, эпидситуация также стабилизируется. 14 марта федеральный оперштаб сообщил о 41 055 новых случаях коронавируса. Таким образом, показатели заболеваемости за неделю снизились более чем на 40%. Количество госпитализаций за сутки уменьшилось на 15% и составило 2712 человек. Снижается и число летальных исходов: 14 марта сообщалось о 533 умерших, еще неделю назад этот показатель держался на отметке 700−800 смертей.
Вслед за Москвой обязательное ношение масок с 15 марта отменяют в Кемеровской и Тамбовской областях. В распоряжении правительства Кузбасса отмечается, что теперь также нет необходимости соблюдать социальную дистанцию. Согласно постановлению врио главы Тамбовской области Максима Егорова, «утрачивает силу» не только масочный режим, но и запрет на курение кальянов в ресторанах, барах, кафе и иных общественных местах, соблюдение социального дистанцирования.
В администрации губернатора Ульяновской области подтвердили, что сейчас идет обсуждение возможной отмены масочного режима, «но решение будет принято только после получения рекомендации регионального управления Роспотребнадзора и мнения регионального минздрава». «Во вторник управление РПН на видеоселекторном совещании будет обсуждать этот вопрос с федеральным руководством, после чего будет приниматься решение», — сказали «Ъ» в администрации губернатора.
Отметим, первым регионом, в котором отменили антиковидные меры, стала Чеченская Республика. Ношение масок там необязательно еще с 10 февраля, а 11 марта в регионе сняли все ограничения по COVID-19.
С начала года от обязательного ношения масок отказались уже в ряде европейских стран, в том числе в Великобритании, Норвегии, Швейцарии, Дании, Румынии, Венгрии, Сербии. При этом именно антимасочные протесты в мире стали символом борьбы с ограничениями власти, вызванными пандемией коронавируса. В России наберется десяток случаев, когда граждане пытались оспорить необходимость ношения масок в суде, заявляя о неэффективности этого метода защиты. В апреле 2021 года «Ъ» рассказывал, как Верховный суд РФ отказался признать незаконным введенный в стране из-за пандемии коронавируса обязательный масочный режим.
Важность использования индивидуальных средств защиты никогда не являлась предметом дискуссии в профессиональной медицинской среде, говорит доцент кафедры инфекционных болезней у детей РНИМУ им. Н. И. Пирогова Иван Коновалов.
По его словам, российский и мировой опыт демонстрирует, что маски эффективно работают при сезонном подъеме заболеваемости респираторными инфекциями. Решение отказаться от их обязательного ношения сейчас тем не менее объяснимо. «Массовая циркуляция “омикрон”-штамма характеризовалась быстрым повышением заразности COVID-19. Соответственно, с учетом анализа данных по заболеваемости тяжелыми формами, необходимости госпитализаций решался вопрос о применении тех или иных средств защиты. Было показано, что маски имеют меньшее значение в сравнении со своевременной вакцинацией и ревакцинацией», — комментирует Иван Коновалов.
Большинство россиян «довольно пренебрежительно» относились к ношению масок в течение всей пандемии, поэтому сама по себе мера была малоэффективна, считает эпидемиолог, руководитель Института междисциплинарных медицинских исследований Европейского университета в Санкт-Петербурге Антон Барчук. Именно поэтому, по его словам, и сама отмена сейчас становится формальной. «В Европе сейчас начинаются новые пики заболеваемости на фоне “омикрона”. Что будет в России, мы пока не знаем, потому что немного разный состав населения у нас и в европейских странах, — продолжает Барчук. — Там гораздо больше вакцинированных и не так много переболевших, а в России — наоборот. Во всяком случае, мы понимаем, что смертность уже, вероятно, не будет такой высокой».
Иван Коновалов также напоминает, что вирус продолжает циркулировать. По его мнению, вероятно развитие сценария, когда подъемы заболеваемости COVID-19 со временем обретут сезонность. В случае же, если появится новый вариант вируса, против которого будет гораздо хуже работать и искусственный, и естественный иммунитет, встанет вопрос адаптации вакцин.
Наталья Костарнова; Сергей Титов, Ульяновск