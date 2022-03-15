01:24 (мск), источник: Известия
Полетное бремя: за рубежом остаются около 50 тыс. россиян
Из каких стран удалось организовать вывозные рейсы.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
За границей из-за проблем с авиаперелетами по-прежнему остается около 50 тыс. российских туристов, сообщили «Известиям» в ассоциации «Турпомощь». Добраться до России можно на регулярных рейсах иностранных компаний с пересадками, но такие билеты стоят дорого. Последняя надежда для многих — вывозные борты. Благодаря им уже удалось помочь большинству туристов, отдыхавших в Мексике, также «Аэрофлот» запланировал рейсы из Антальи, Стамбула и Пхукета. Но пока они нерегулярны. В лучшем положении находятся клиенты туроператоров, которым компании оплачивают проживание в отелях.
По состоянию на 14 марта за границей находятся чуть больше 25 тыс. организованных российских туристов, сообщил «Известиям» глава ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко. Это люди, которые покупали путевки через туристические компании. Туроператоры готовы за свой счет организовать вывозные рейсы.
— С вывозом своих туристов они справятся, но для этого им нужны хотя бы разрешения по самолетам и пролетам, которых на данный момент нет. Они ждут решений МИД и Росавиации. Там, где туроператоры могут урвать какое-то количество блоков мест на рейсах иностранных авиакомпаний, они это делают. Несмотря на серьезные затраты, таким образом вывезли уже достаточно много туристов, — отметил Александр Осауленко.
«Известия» направили запросы в МИД и Росавиацию с просьбой уточнить, как решается вопрос с организацией вывозных рейсов.
— Что касается самостоятельных российских путешественников за границей, то информация об их количестве постоянно меняется, но приблизительно их тоже порядка 25 тыс., — заметил Александр Осауленко.
Типичную историю «Известиям» рассказали туристы из Свердловской области, которые застряли в Таиланде. Семья Екатерины из восьми человек должна была вернуться в Россию еще недели назад «Аэрофлотом», но авиакомпания отменила рейс. Обратные билеты можно купить через ОАЭ, но полет по этому маршруту стоит 120−150 тыс. рублей на человека. Таким образом, семье нужно около миллиона рублей.
— Мы на остров Пхукет, не можем вернуться домой в город Реж. Нас восемь человек, включая четверых детей, бабушку и дедушку. Проживание в отеле оплачено до 17 марта. Помимо нас здесь еще есть люди, которые столкнулись с проблемой возвращения в Россию, — рассказала Екатерина «Известиям».
Ситуация осложнилась тем, что у матери Екатерины диабет. Взятые с собой препараты заканчиваются. Удастся ли приобрести их в Таиланде — непонятно. Кроме того, банковские карты россиян в Таиланде не работают, отправить деньги родственники и друзья из России им не могут.
— Мы рассчитываем, что «Аэрофлот» выполнит свои обязательства и вывезет нас отсюда. Пока предложили только возврат денег. Мы надеемся на вывозные рейсы, но беспокоит, что пока МИД лишь собирает информацию о застрявших туристах. Официальные лица не выходит с нами на связь, хотя свои данные мы везде отправили — в МИД, на «Госуслуги», — сказала россиянка.
Впрочем, уже в день, когда состоялся этот разговор, у семьи появился шанс вскоре отправиться домой: «Аэрофлот» объявил, что 15 марта осуществит три спецрейса для возвращения россиян в Москву — из турецких Антальи и Стамбула, а также с тайского острова Пхукет. На них допустят пассажиров «Аэрофлота», которые ранее на его самолетах улетели за рубеж. Оператором рейсов выступит авиакомпания iFly. По заявлению «Аэрофлота», спецрейсы готовятся и для россиян в тайском Бангкоке.
Авиакомпания Azur Air заявила о том, что 13 марта запустила прямые рейсы из Москвы в Стамбул. Они выполняются на самолетах Boeing 767−300, которые зарегистрированы в России. «Кроме того, эти воздушные суда задействованы в программе вывозных рейсов для пассажиров, которые находятся за рубежом», — добавили в компании.
Представитель «Уральских авиалиний» Вера Гасникова сообщила «Известиям», что перевозчик рассматривает возможность вывоза своих пассажиров из Таиланда.
— Но конкретики пока нет. Когда, на чем и сколько человек будем вывозить — пока не готовы сказать. Ищем разные варианты и собираем данные, — рассказала она.
Представитель S7 Тамара Никифорова сообщила «Известиям», что компания вывозит пассажиров отмененных международных рейсов на самолетах авиакомпаний-партнеров. Также они могут оформить полный возврат стоимости билета после получения SMS об отмене рейса и самостоятельно приобретать обратные билеты.
Из Мексики менее чем за неделю смогли улететь три четверти застрявших там россиян: если 10 марта в стране находилось до 2 тыс. граждан РФ, то 14 марта — уже 514 человек. Об этом «Известиям» сообщили заведующий консульским отделом посольства РФ в Мексике Андрей Трояновский.
— Было несколько вывозных рейсов «Аэрофлота». Если такие рейсы будут организованы и в дальнейшем, то до конца марта проблему вывоза россиян удастся решить. Кроме того, из Мексики в Россию с пересадками летают Emirates, Turkish Airlines, можно купить билет самостоятельно, — уточнил он.
В Ростуризме в ответ на запрос «Известий» не дали собственную оценку количества российских туристов за рубежом. В ведомстве заметили, что число путешественников всё время меняется, поскольку люди продолжают выезжать из РФ за границу.
По данным туроператоров, российские туристы остаются на Кубе, в Шри-Ланке, Мексике, Таиланде, во Вьетнаме, ОАЭ, Индии, а также в Турции и Египте.