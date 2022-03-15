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03:10 (мск), источник: ТАСС

Гинцбург заявил, что маски следует продолжать носить людям без иммунитета к коронавирусу

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Отмена масочного режима в Москве, вероятно, обусловлена тем, что большая часть жителей столицы имеет антитела к коронавирусу, однако лицам без иммунитета стоит продолжать носить маски. Таким мнением с ТАСС поделился директор Центра им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

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Источник: Reuters

«Если Департамент здравоохранения Москвы считает, что большая часть людей в Москве <…> имеют защитные титры антител и защищены, то действительно, маски можно не носить, а носить [нужно] только тем людям, если такие еще есть, у которых нет защитных титров антител», — отметил эксперт.

Гинцбург также отметил, что для тех, кто был вакцинирован от коронавируса, масочный режим можно было отменить и раньше.

«Я изначально считал, что маски нужно носить только тем, кто не защищен, не вакцинирован. Это можно было сделать и раньше для тех, у кого есть защитные титры. Тем же, кто не защищен, все еще важно вакцинироваться», — добавил Гинцбург.

Отвечая на вопрос о том, можно ли считать, что пандемия закончилась, эксперт заявил, что вирус все время меняется. «Враг хитер и коварен, что будет через неделю не могу сказать», — отметил эксперт.

По решению мэра Москвы Сергея Собянина масочный режим и обязательные антиковидные меры на предприятиях и в организациях отменяются в столице с 15 марта.

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