Гинцбург заявил, что маски следует продолжать носить людям без иммунитета к коронавирусу

«Если Департамент здравоохранения Москвы считает, что большая часть людей в Москве <…> имеют защитные титры антител и защищены, то действительно, маски можно не носить, а носить [нужно] только тем людям, если такие еще есть, у которых нет защитных титров антител», — отметил эксперт.
Гинцбург также отметил, что для тех, кто был вакцинирован от коронавируса, масочный режим можно было отменить и раньше.
«Я изначально считал, что маски нужно носить только тем, кто не защищен, не вакцинирован. Это можно было сделать и раньше для тех, у кого есть защитные титры. Тем же, кто не защищен, все еще важно вакцинироваться», — добавил Гинцбург.
Отвечая на вопрос о том, можно ли считать, что пандемия закончилась, эксперт заявил, что вирус все время меняется. «Враг хитер и коварен, что будет через неделю не могу сказать», — отметил эксперт.
По решению мэра Москвы Сергея Собянина масочный режим и обязательные антиковидные меры на предприятиях и в организациях отменяются в столице с 15 марта.