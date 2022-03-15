Крутые весенние кроссовки на AliExpress продают за полценыХорошая обувь - на вес золота, но вовсе не обязательно платить за нее столько же
Фоторепортажи
56Олимпиада в Пекине: церемония закрытия
39Жюри World Nature Photography Awards объявило победителей 2021 года
09:25 (мск), источник: © РИА Новости

Врач заявил, что скупать лекарства в аптеках бессмысленно

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Скупать лекарства из-за опасений, что возникнет их дефицит, бессмысленно, запасов на складах много, рассказал РИА Новости научный консультант Центра НТИ «Бионическая инженерия в медицине» СамГМУ, главный врач клиник университета Николай Измалков.

Источник: © РИА Новости

«Подобные действия вызывают только нездоровый ажиотаж и искусственный дефицит. На самом деле проблемы с лекарствами отсутствуют. Дело в том, что крупные федеральные аптечные сети имеют достаточно большие склады, которые могут обеспечивать розницу препаратами на протяжении нескольких месяцев. Плюс аптечные сети могут закрыть по действующим контрактам поставки в лечебные учреждения», — сказал он.

По мнению специалиста, запасаться медикаментами нерационально и неразумно, поскольку у них ограничен срок годности.

«Значимых форс-мажоров по лекарственным препаратам нет. Лекарства и изделия медицинского назначения не находятся под санкциями. Пока наиболее сложный вопрос — логистика и пути доставки медикаментов. Все крупные поставщики решат этот вопрос. За то время, пока склады опустошатся, сформируются новые логистические цепочки и поставки препаратов возобновятся. Да, возможно, изменится цена, но она будет зависеть от курса валюты, а не от логистики», — заключил Измалков.

В начале марта министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что ситуация с лекарствами стабильная, сформированы значительные запасы препаратов. По его словам, иностранные производители продолжают работу с Россией, никаких заявлений об ограничений поставок из-за рубежа не появлялось.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Заменили своим: какие отрасли в России неуязвимы для санкций
Европа превращается в Украину. Что нам с этим делать?
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь