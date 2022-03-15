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09:11 (мск), источник: © РИА Новости

Самое крупное водохранилище Крыма наполнилось водой

СЕВАСТОПОЛЬ, 15 мар — РИА Новости. Самое крупное водохранилище Крыма — Чернореченское — заполнилось водой на 94,7 процента, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента городского хозяйства правительства Севастополя.

Источник: © РИА Новости

«Наличие воды в Чернореченском водохранилище на 14 марта составляет 60 млн 857 тысяч кубометров, максимальный объем — 64,2 млн кубометров, что гарантирует стабильное водоснабжение потребителей города Севастополя не только в течение 2022 года, но и в 2023 году», — сказали в департаменте.

Ранее сообщалось, что все водохранилища Крыма к началу весны благодаря интенсивным осадкам накопили более 188 миллионов кубометров воды, что в четыре раза больше показателя прошлого года, когда полуостров столкнулся с последствиями затянувшейся засухи.

Чернореченское водохранилище построили на реке Черная для водоснабжения Севастополя в 1956 году. Его объем изначально составлял 33,2 млн кубометров, но в результате наращивания плотины в 1984 году достиг 64,2 млн кубометров.

Ранее Украина обеспечивала до 85 процентов потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией Киев в одностороннем порядке прекратил подачу воды по каналу. Разблокировать его удалось после начала специальной военной операции на Украине. В Минобороны подчеркнули, что специалисты уже приступили к очистке русла и восстановлению инфраструктуры гидротехнических сооружений.

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