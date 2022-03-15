10:07 (мск), источник: ТАСС Наука
Ученые обнаружили перспективную для лечения онкозаболеваний биомолекулу
Ее выделили из гемолимфы морского моллюска.
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ВЛАДИВОСТОК, 15 марта. /ТАСС/. Ученые Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) совместно с Национальным научным центром морской биологии имени А. В. Жирмунского Дальневосточного отделения Российской академии наук (ДВО РАН) выделили и описали биомолекулу, которая может помочь в диагностике злокачественных опухолей. Она может быть полезна для установления диагноза и доставки лекарств к злокачественным клеткам, сообщила во вторник пресс-служба ДВФУ.
«Как сообщили в Институте наук о жизни и биомедицины ДВФУ, молекула выделена из гемолимфы морского моллюска Modiolus kurilensis и способна взаимодействовать с некоторыми типами опухолевых клеток, различая их. Ученые заявляют, что она перспективна не только с точки зрения диагностики, но и адресной доставки лекарств к злокачественным клеткам, что может повысить их эффективность, а также помочь в решении проблемы их токсичности для нормальных клеток и тем самым снизить побочный вред от химиотерапии», — сообщила пресс-служба.
Отмечается, что злокачественные опухоли отличаются большим разнообразием патологически измененных клеток, делая каждый случай онкологического заболевания индивидуальным. Эффективность борьбы со злокачественными опухолями во многом определяется точной молекулярной диагностикой и подобранными для пациента эффективными средствами химиотерапии, способными даже после успешного удаления опухоли найти и обезвредить оставшиеся опасные клетки. Институт наук о жизни и биомедицины ДВФУ сфокусирован на поиске новых молекул, способных отличать одни клетки от других, что имеет большое значение для создания средств персонифицированной медицины.
«Первые результаты изучения нового белка показали его избирательное взаимодействие и эффективное подавление роста отдельных типов опухолевых клеток. Для правильного лечения необходимо под каждый тип опухоли и ее клеточный состав подобрать комбинацию препаратов и индивидуальную стратегию лечения. Наша молекула может быть использована для создания новых диагностических панелей, распознавая “портреты” опухолевых клеток, отличающиеся от других характерным углеводным профилем клеточной поверхности», — сообщил научный сотрудник Института наук о жизни и биомедицины ДВФУ Андрей Гринченко, которого процитировала пресс-служба.
Это исследование ориентировано на разработку средств для персонифицированной медицины. В этом направлении университет работает по программе «Приоритет-2030».