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09:39 (мск), источник: © РИА Новости

Страшное оружие древности. В России нашли новые следы древней экспансии

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Находки, проясняющие ход древней двухсотлетней войны на территории лесостепной зоны России, проанализировали археологи музея-заповедника «Куликово поле». По их словам, обнаруженные боевые наконечники стрел позволили точнее установить этапы экспансии потомков скифоидных культур из области среднего течения Дона на север в I—III вв. нашей эры. Об этом сообщили в пресс-службе музея-заповедника.

Наконечники стрел — важнейший археологический источник для реконструкции военного дела древности. С момента появления лука в позднем палеолите около 15−20 тысяч лет назад, технологии изготовления наконечников активно развивались, отражая нужды и традиции множества различных культур, рассказали археологи.

Находки наконечников, сделанные специалистами музея-заповедника «Куликово поле» на территории Окско-Донского водораздела, по их словам, проливают свет на военную экспансию в этом регионе «позднескифских» племен периода первых веков нашей эры.

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Находки, обнаруженные благодаря непогоде

По словам ученых, следы этой череды конфликтов присутствуют практически по всей южной границе лесной зоны европейской России. Наиболее яркие находки относятся к трем городищам в центре современной Тульской области, раскопанным специалистами музея-заповедника в последние годы.

«Еще до нашей эры началось активное движение на север среднедонской скифоидной культуры, одного из народов-спутников скифов. Это были племена с развитой воинской традицией. Отдельные находки указывают также на участие сарматов в этих процессах. В результате на пространстве от Днестра до Среднего Поволжья возник целый ряд новых культур», — рассказал заведующий отделом археологических исследований государственного музея-заповедника «Куликово поле» Евгений Столяров.

Среди находок наибольший интерес, по словам археологов, представляют особые боевые двушипные наконечники. С эпохи железного века оружие этого типа входит в массовое употребление у населения среднедонской скифоидной культуры, а к первым векам нашей эры распространяется во всей лесной зоне Восточной Европы.

«Особенность таких стрел — два шипа в основании наконечника, которые обеспечивают высокую проникающую способность и создают обширные рваные раны при извлечении из тела. С учетом уровня медицины той эпохи, даже небольшое ранение подобным оружием приводило к сепсису и смерти», — объяснил Евгений Столяров.

Характерно, что все находки двушипных наконечников на территории Окско-Донского водораздела были сделаны в городищах местного населения, уничтоженных в результате штурма и пожара.

Двушипные наконечники строго разделяются на два класса с разной технологией изготовления: кованные и вырубленные из листа железа. Благодаря комплексному анализу археологических памятников региона ученые установили, что эти технологии относятся к двум разным культурам.

«Первая разновидность — наконечники, аккуратно выкованные из отдельного куска металла — датируется I веком нашей эры и относится к первой волне скифоидных переселенцев. Изделия второго типа, изготовленные грубой вырубкой из прокованного листа железа, бытовали во II—III вв. среди второй волны переселенцев, уже плотно обосновавшихся на этих землях», — отметил Столяров.

Изменение технологии, по мнению ученых, связано с упрощением процесса для массового производства. Если кованных наконечников известно всего несколько десятков штук, то вырубленные археологи находят на отдельных памятниках в сотнях экземпляров.

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