Успеть все: эксперты рассказали, как эффективно подготовиться к ЕГЭ

Последние месяцы до начала проведения ЕГЭ едва ли не самое напряженное время для московских школьников. Им надо не только успеть повторить пройденный материал, подтянуть знания по сложным темам, но и морально настроиться на успешную сдачу экзаменов.
Как меньше волноваться, сохранить рабочий ресурс и получить от подготовки максимум пользы, mos.ru рассказали учитель, эксперт предметной комиссии и психолог.
При подготовке к сдаче ЕГЭ по математике важна системность, считает Ольга Шадрикова, старший методист, учитель математики школы № 1502 «Энергия».
«Даже если времени осталось мало, то можно успеть все спланировать: оценить свои возможности, найти темы, которые необходимо дополнительно повторить, а затем построить программу и планомерно ей следовать, — отмечает она. — Иногда стоит чуть больше потрудиться, чтобы получить дополнительные баллы за задачу, ведь разница в несколько баллов может быть критичной».
Педагог советует школьникам отложить варианты прошлых лет и уделить больше времени демоверсиям этого года, которые приближены к тому, что будет на экзамене.
Она также уверена, что повторять необходимо не только программу за 10-й и 11-й классы. Для подготовки к ЕГЭ по математике следует освежить и весь основной материал средней школы.
Изучить пропущенные темы поможет проект «Московская электронная школа» («МЭШ»), где собраны сценарии уроков, интерактивные приложения, электронные учебные пособия и задания, соответствующие содержанию ЕГЭ. При помощи удобного поиска пользователь может задать тему, а затем отфильтровать найденные материалы по формату, автору, рейтингу или количеству обращений.
Виртуальные лаборатории и система геометок: москвичи оценили новинки «МЭШ’В “Московской электронной школе” появились новые виртуальные лаборатории по математике и физике.
При подготовке к экзаменам столичные школьники также могут воспользоваться открытым банком заданий Федерального института педагогических измерений. Ресурс позволяет бесплатно скачать примеры заданий по любой интересующей теме.
Выпускники этого года не сдавали ОГЭ в девятом классе, поэтому ЕГЭ в этом году будет для них первым серьезным испытанием. Проверить свои знания и потренироваться в сдаче любой дисциплины единого государственного экзамена московские школьники могут в Центре независимой диагностики. У них также есть уникальная возможность потренироваться в заполнении экзаменационного бланка. Тренажер доступен на сайте Регионального центра обработки информации города Москвы.
А вот при подготовке к ЕГЭ по русскому нужно поставить конкретную задачу, считает председатель предметной комиссии ЕГЭ по русскому языку Москвы, начальник отдела Московского центра качества образования Роман Дощинский. По его словам, для начала стоит определить, сколько баллов требуется набрать и какие задания для этого решить.
При любой выбранной стратегии в первую очередь нужно браться за сочинение. За него всегда можно получить неплохие баллы. Это всего 150 слов, при этом проверяется навык развернутого ответа. Иногда школьники стараются написать 300 и даже 400 слов, а это не только лишние усилия, но и риск допустить больше ошибок или потерять главную мысль. Поэтому минимальный порог указан не зря.
Роман ДощинскийПредседатель предметной комиссии ЕГЭ по русскому языку Москвы, начальник отдела Московского центра качества образования
Председатель комиссии также советует сосредоточиться на заданиях, которые вызывают трудности. За помощью столичные школьники всегда могут обратиться к учителю или воспользоваться открытыми электронными ресурсами. Например, в рубрике «Пособия» в библиотеке «МЭШ» есть учебные материалы для самоподготовки к ЕГЭ по русскому языку с примерами выполнения каждого задания и тренировочными упражнениями (включая сочинение).
Подготовка лишь половина успеха, важно также грамотно распределить время на самом экзамене. На ЕГЭ по русскому языку первые 1,5 часа Роман Дощинский советует уделить тестовой части (21 задание). На большой текст и сопутствующие пять заданий стоит отвести полчаса, а остальное время потратить на сочинение и его проверку.
«На протяжение последних 10 лет на экзамене по русскому языку московские школьники демонстрируют очень хорошие результаты. Я надеюсь, что 2022 год не будет исключением и ребята покажут всё, на что способны», — отмечает эксперт.
В этом году в ЕГЭ по русскому языку школьников ждут небольшие изменения. Они коснулись заданий № 1, 16 и 19. И если в прошлые годы в первом из них требовалось найти главную мысль текста, то теперь выпускников попросят определить, к какому стилю речи принадлежит текст и каковы его основные признаки. В задании № 16 впервые добавили однородные и неоднородные определения, а в задании № 19 в составе сложносочиненного предложения теперь можно встретить не одну, а несколько придаточных частей.
Председатель предметной комиссии подчеркивает, что разработчики не стремятся усложнить формат экзамена. Смысл каждого задания — проверить умение старшеклассника применять полученные знания на практике. Ведь в дальнейшем сильная база поможет выпускникам как при сдаче вступительных экзаменов в вузы, так и при устройстве на работу.
«Съесть лягушку» и правильно дышать
Три месяца до экзаменов не повод впадать в панику, утверждают специалисты. Успеть все поможет четкий план. Большие задачи стоит разбить на более мелкие, а при подготовке сразу к нескольким экзаменам сначала лучше учить сложный материал, а затем простой. Также нужно учесть индивидуальные особенности, в какое время — утром или вечером — подготовка идет продуктивнее.
Работа пойдет быстрее, если сперва решить самую сложную задачу. Специалисты называют этот прием «съесть лягушку». «Лягушкой» может быть любая сложная тема, которая требует много времени и усилий.
Конечно, больше всего волнения ученик испытывает в день экзамена, поэтому с утра не хочется есть, а накануне с трудом удается заснуть. Тем не менее психологи советуют не пренебрегать завтраками и хорошо высыпаться.
«Вопреки распространенному заблуждению, усиленная подготовка за несколько дней или в ночь перед экзаменом неэффективна. Ресурсы у организма закончатся, и материал будет плохо усваиваться», — подчеркивает педагог-психолог Городского психолого-педагогического центра Павел Банников.
Справиться с волнением во время экзамена поможет дыхательная техника: глубокий вдох, счет до пяти и выдох. Цикл можно повторить несколько раз.
Это позволит на время отвлечься от переживаний и успокоиться. Побороть волнение также можно, сжимая и разжимая кулаки или приподнимаясь на носочки.
О том, как психологически подготовиться к экзаменам, можно узнать на сайте библиотеки «МЭШ». Учителям, школьникам и родителям доступны сценарии классных часов и видео из цикла «100 незаданных вопросов родителя». Все материалы разработаны психологами и помогают улучшить навыки тайм-менеджмента, научиться справляться с волнением и тренировать память.
Поддержку выпускникам оказывает и Городской психолого-педагогический центр. Для московских школьников и их родителей организуют тренинги, а самые актуальные темы освещают в видеоподкасте «Пять вопросов психологу». Вопросы для каждого следующего выпуска принимают через электронную форму.
В центре также проводят индивидуальные консультации. Обратиться можно в любой удобный филиал, оставив заявку на сайте.