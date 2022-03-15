Минтруд разъяснил правила оплаты во время простоя

«Трудовой кодекс гарантирует работнику оплату даже в период, когда компании взяли временную паузу для перестройки технологических цепочек или решения вопросов логистики. Если речь идет об объективных обстоятельствах — проблемы с поставкой товаров, отсутствие комплектующих, — на время простоя работник получает две трети оклада. Если простой объявлен по воле работодателя, то работодатель обязан выплачивать не менее двух третей заработной платы», — говорится в разъяснении.
Если компания принимает решение о сокращении штата или ликвидации организации, работники должны получить уведомление за два месяца, а если сокращение массовое — за три месяца, обратили внимание в Минтруде.
В министерстве также напомнили, что в связи с сокращением штата нельзя уволить беременных женщин, женщин с детьми до трех лет, одиноких матерей детей-инвалидов в возрасте до 18 лет или малолетнего ребенка (до 14 лет), работников, воспитывающих детей-инвалидов без матери, работников, которые являются единственными кормильцами детей-инвалидов, единственных кормильцев детей в возрасте до трех лет, родителей, воспитывающих трех и более малолетних детей, если другой родитель не работает.
При сокращении штата работодатель обязан выплатить выходное пособие в размере среднего месячного заработка. Работник и работодатель могут договориться об увольнении ранее двухмесячного срока, но тогда работодатель выплачивает работнику средства и за эти два месяца в полном объеме, уточнили в министерстве.
Если работник в течение 14 дней после увольнения встал на учет в центры занятости, то работодатель продолжит выплаты в размере средней заработной платы работника в течение второго и третьего месяцев после увольнения, если за этот период гражданин не сможет трудоустроиться. Для территорий Крайнего Севера этот период дольше — со второго по шестой месяцы поиска работы.
«Для защиты трудовых прав и получения причитающихся выплат в полном объеме работник может обратиться в Государственную инспекцию труда», — отмечается в сообщении.