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12:58 (мск), источник: ТАСС

Песков считает хулиганством появление в эфире на Первом канале посторонней

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал хулиганством появление в эфире программы «Время» посторонней женщины. Он уверен, что Первый канал и правоохранительные органы разберутся в ситуации, это не вопрос Кремля.

Источник: AP 2022

«Что касается этой девушки, это хулиганство», — сказал представитель Кремля журналистам во вторник. По его мнению, «канал и те, кому положено, с этим разбираются». «Это не вопрос нашей повестки дня», — отметил Песков.

В понедельник вечером во время вечернего выпуска программы «Время» на Первом канале, который проходил в прямом эфире, в студию ворвалась женщина. Позже выяснилось, что ею оказалась редактор программы Марина Овсянникова.

По сообщению источника ТАСС в правоохранительных органах, Следственный комитет начал доследственную проверку в отношении нее на наличии в ее действиях состава преступления по статье Уголовного кодекса РФ о публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ.

«Есть определенные ведомства, определенные органы, которые этим занимаются, — ответил Песков на вопрос, рассматривается ли теперь любой протест как распространение заведомо ложной информации. — Все-таки прямой эфир любого телеканала — это особое измерение и особая ответственность, тем более для тех, кто там работает, поэтому здесь слова “для каждого” неуместны», — подчеркнул представитель Кремля.

Отвечая на вопрос о качестве информации на Первом канале, Песков отметил, что «Первый канал — это марка». «Как, собственно, и наши ведущие телеканалы, это марка качественной, своевременной, очень оперативной и объективной информации», — указал он.

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