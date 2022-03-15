Песков считает хулиганством появление в эфире на Первом канале посторонней

«Что касается этой девушки, это хулиганство», — сказал представитель Кремля журналистам во вторник. По его мнению, «канал и те, кому положено, с этим разбираются». «Это не вопрос нашей повестки дня», — отметил Песков.
В понедельник вечером во время вечернего выпуска программы «Время» на Первом канале, который проходил в прямом эфире, в студию ворвалась женщина. Позже выяснилось, что ею оказалась редактор программы Марина Овсянникова.
По сообщению источника ТАСС в правоохранительных органах, Следственный комитет начал доследственную проверку в отношении нее на наличии в ее действиях состава преступления по статье Уголовного кодекса РФ о публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ.
«Есть определенные ведомства, определенные органы, которые этим занимаются, — ответил Песков на вопрос, рассматривается ли теперь любой протест как распространение заведомо ложной информации. — Все-таки прямой эфир любого телеканала — это особое измерение и особая ответственность, тем более для тех, кто там работает, поэтому здесь слова “для каждого” неуместны», — подчеркнул представитель Кремля.
Отвечая на вопрос о качестве информации на Первом канале, Песков отметил, что «Первый канал — это марка». «Как, собственно, и наши ведущие телеканалы, это марка качественной, своевременной, очень оперативной и объективной информации», — указал он.