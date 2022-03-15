Хинштейн сообщил о блокировке более 20 VPN-сервисов в России

«Роскомнадзор работу ведет, VPN ежедневно блокируется, это не такая простая задача, но она выполняется. На сегодняшний день порядка двух десятков популярных в России VPN уже заблокированы», — рассказал Хинштейн (цитата по "Интерфакс).
Хинштейн затронул вопрос работы VPN-сервисов в контексте обсуждения блокировки в России социальных сетей компании Meta. «Все, кто продолжают пользоваться Instagram, так или иначе используют VPN, систему обхода маршрутизации в сети», — добавил он.
Ранее депутат также пояснял, что пользователи не будут нести ответственность за размещение публикаций в Instagram в случае возможного признания социальной сети экстремистской.
14 марта Роскомнадзор внес социальную сеть Instagram в реестр запрещенных сайтов. Согласно сервису ведомства по проверке блокировок страниц и сайтов, доступ к Instagram.com был ограничен по требованию Генпрокуратуры от 11 марта.
Ранее ведомство потребовало ограничить доступ к Instagram после заявления пресс-секретаря владельца соцсети Meta Platforms Энди Стоуна о том, что компания временно сняла запрет на призывы к насилию в отношении российских военных в Facebook и Instagram. Запрет планировалось снять для пользователей в нескольких странах, в том числе в России и на Украине. Ведомство нашло в этом признаки пропаганды терроризма, а также возбуждения ненависти и вражды с угрозой применения насилия. Компанию Meta, владеющую соцсетями Facebook и Instagram, Генпрокуратура попросила суд признать экстремистской организацией.