США попросили звёзд TikTok винить Путина в росте цен на бензин

Позже выслушавшая ответы 18-летняя блогер Элли Цайлер записала тикток на тему «Почему топливо такое дорогое».
«Почему газ такой дорогой, и почему уровень инфляции в Соединённых Штатах находится на четырёхлетнем максимуме?» — начала своё видео блогер с аудиторией в 10 млн пользователей.
Затем девушка рассказала подписчикам, что у неё была «возможность спросить Белый дом, почему бензин так подорожал». Цайлер ответили, что первой «очевидной причиной» стал возросший спрос после снижения заболеваемости коронавирусом. Тиктокерша также сообщила, что Россия считается крупнейшим производителем нефти, но после введения войск на Украину с Владимиром Путиным «никто не хочет работать и заниматься международной торговлей».
По данным издания, это первое видео Цайлер на политическую тему. Ранее девушка активно публиковала тиктоки с танцами и позированием в модных нарядах.
Fox Business уточнило, что за несколько дней до публикации этого видео Элли Цайлер была в числе 30 популярных звёзд социальной сети, с которыми провели онлайн-встречу чиновники Белого дома. Отмечается, что среди присутствующих оказались пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки и специальный советник по коммуникациям в Совете национальной безопасности Мэтт Миллер.
На встрече также обсуждалось освещение российской военной спецоперации на Украине. Поднималась тема инфляции, а также «будущего страны».
«Именно его действия, президента Путина, вызывают рост цен на газ. Вот что происходит», — сказала Псаки.
Ранее «Секрет» рассказывал, что инфляция в США побила 40-летний рекорд. Индекс потребительских цен в США (CPI) в феврале вырос на 7,9% и достиг результата 1982 года.
По данным на 8 марта, цены на бензин в Штатах побили рекорды — $4,17 за галлон (4,55 л), что стало наиболее высоким средним показателем в истории.
Несмотря на стабильное повышение цен на топливо, США решили отказаться от нефти, сжиженного газа и угля из России из-за специальной военной операции на Украине. РФ считается вторым по величине поставщиком ресурсов в Штаты. Такой шаг приведёт к подорожанию топлива во всём мире, но президент США Джо Байден назвал это «ценой свободы».