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15:44 (мск), источник: РБК

Поклонская выступила против доносов и борьбы с инакомыслием

Бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская выступила против «доносов» россиян друг на друга «за инакомыслие». По ее словам, с таким призывом ранее выступило «Народное ополчение» Крыма.

Источник: РИА "Новости"

Организация «Народное ополчение Крыма» не должно подменять собой правоохранительные органы и разворачивать «деятельность по борьбе с инакомыслием», считает бывший прокурор Крыма, заместитель руководителя Россотрудничества Наталья Поклонская. Об этом она написала в Telegram.

По словам Поклонской, «времена доносов» давно прошли, и сама она выступает против «возврата в темное прошлое».

«Поэтому размещать объявления о необходимости сообщать дежурному “Народного ополчения” о каких-либо фактах выражения того или иного мнения людьми (что может кем-то расцениваться как антиконституционная деятельность) является недопустимым и несет угрозу правопорядку, нагнетая истерию!» — написала она.

По словам замглавы Россотрудничества, такие призывы только погружают людей «в еще больший страх и ненависть друг к другу», а также «могут иметь печальные последствия», так как являются незаконными.

По ее словам, дружинники «Народного ополчения» внесли «весомый и бесспорный вклад» в обеспечение порядка при проведении крымского референдума. Однако давать оценку законности тех или иных действий могут только правоохранительные, следственные, судебные и надзорные органы государственной власти, напомнила Поклонская. «Ни к одному из них “Народное ополчение” не относится», — подчеркнула она.

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РБК направил запрос в «Крымский республиканский штаб Народного ополчения».

«Народное ополчение Крыма» является преемником отрядов самообороны Крыма, сформированных в феврале 2014 года из добровольцев. Ее участники занимались обороной блокпостов на границе Крыма и материковой Украины, охраняли общественный порядок в местах массового скопления людей, следили за безопасностью проведения голосования во время референдума о присоединении к России.

После референдума подразделения самообороны в Республике Крым не были расформированы. Государственный совет Крыма принял закон «О народном ополчении — народной дружине Республики Крым», который легализовал отряды самообороны, в мае 2014 года. Госсовет Крыма утвердил документ в июне.

Сейчас «Крымский республиканский штаб Народного ополчения — народной дружины Республики Крым» является исполнительным органом государственной власти, подконтрольным главе Республики Крым и Совету министров.

В функции «Народного ополчения» входит «участие в реализации единой государственной политики в области мобилизационной подготовки, мобилизации и территориальной обороны», организация «непосредственной подготовки к переводу и перевод Республики Крым на работу в условиях военного времени», совершенствование и организация мобилизационной подготовки, а также «участие в планировании и обеспечении выполнения мероприятий по территориальной обороне». Также служба может принимать участие в разработке законодательных актов.

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