Поклонская выступила против доносов и борьбы с инакомыслием

Организация «Народное ополчение Крыма» не должно подменять собой правоохранительные органы и разворачивать «деятельность по борьбе с инакомыслием», считает бывший прокурор Крыма, заместитель руководителя Россотрудничества Наталья Поклонская. Об этом она написала в Telegram.
По словам Поклонской, «времена доносов» давно прошли, и сама она выступает против «возврата в темное прошлое».
«Поэтому размещать объявления о необходимости сообщать дежурному “Народного ополчения” о каких-либо фактах выражения того или иного мнения людьми (что может кем-то расцениваться как антиконституционная деятельность) является недопустимым и несет угрозу правопорядку, нагнетая истерию!» — написала она.
По словам замглавы Россотрудничества, такие призывы только погружают людей «в еще больший страх и ненависть друг к другу», а также «могут иметь печальные последствия», так как являются незаконными.
По ее словам, дружинники «Народного ополчения» внесли «весомый и бесспорный вклад» в обеспечение порядка при проведении крымского референдума. Однако давать оценку законности тех или иных действий могут только правоохранительные, следственные, судебные и надзорные органы государственной власти, напомнила Поклонская. «Ни к одному из них “Народное ополчение” не относится», — подчеркнула она.
РБК направил запрос в «Крымский республиканский штаб Народного ополчения».
«Народное ополчение Крыма» является преемником отрядов самообороны Крыма, сформированных в феврале 2014 года из добровольцев. Ее участники занимались обороной блокпостов на границе Крыма и материковой Украины, охраняли общественный порядок в местах массового скопления людей, следили за безопасностью проведения голосования во время референдума о присоединении к России.
После референдума подразделения самообороны в Республике Крым не были расформированы. Государственный совет Крыма принял закон «О народном ополчении — народной дружине Республики Крым», который легализовал отряды самообороны, в мае 2014 года. Госсовет Крыма утвердил документ в июне.
Сейчас «Крымский республиканский штаб Народного ополчения — народной дружины Республики Крым» является исполнительным органом государственной власти, подконтрольным главе Республики Крым и Совету министров.
В функции «Народного ополчения» входит «участие в реализации единой государственной политики в области мобилизационной подготовки, мобилизации и территориальной обороны», организация «непосредственной подготовки к переводу и перевод Республики Крым на работу в условиях военного времени», совершенствование и организация мобилизационной подготовки, а также «участие в планировании и обеспечении выполнения мероприятий по территориальной обороне». Также служба может принимать участие в разработке законодательных актов.