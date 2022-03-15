Из американских аптек исчез йодид калия. Его пьют для защиты от радиации

Пачка йодида калия в дозировке 130 мг торговых марок IOSAT и Thyrosafe до недавнего времени стоила около $14. Сейчас в розничной продаже этого товара нет, а на eBay и других маркетплейсах одна упаковка продается за $90−149. На сайтах производителей — в частности, фармацевтической компании Anbex — указано, что их «нет в наличии».
Участники американских форумов для выживальщиков делятся информацией о сделанных запасах йодида калия и предлагают поделиться препаратом с теми, кто не успел им закупиться.
Предыдущий всплеск аналогичной потребительской паники в США произошел в 2011 году, когда жители страны опасались выброса радиации в связи с аварией на японской АЭС «Фукусима-1».
Сейчас в связи с событиями на Украине йодид калия начали активно скупать и европейские потребители. По данным Reuters, запасы препарата делают жители Франции, Польши, Чехии и Болгарии, где спрос на него за неделю превысил показатели по итогам всего 2021 года. В Бельгии, как пишет Brussels Times, йодид калия раздают населению бесплатно уже несколько лет, но за последние дни раздали уже более 30 тысяч пачек — настолько у людей возрос спрос.
Для чего нужен йодид калия
Йодид калия рекомендован в качестве средства для нейтрализации радиоактивного изотопа «йод-131» — нестабильного йода, который попадает в окружающую среду при ядерных взрывах или катастрофах на объектах атомной энергетики. Он поражает щитовидную железу, которая использует его, как и безопасный йод (стабильный изотоп «йод-127»), для выработки гормонов.
Результатом обычно становятся тяжелые поражения этого органа вплоть до злокачественных новообразований. По статистике МАГАТЭ, в период с 1991 по 2015 года в Беларуси, Украине и четырех областях России, жители которых пострадали от катастрофы на Чернобыльской АЭС в детском возрасте, было зафиксировано 20 тысяч случаев онкологических заболеваний щитовидной железы. Каждый четвертый из них эксперты признали непосредственным следствием чернобыльской аварии.
Чтобы защитить щитовидную железу от воздействия радиоактивного йода, рекомендуется принимать по 1 таблетке йодида калия в сутки. Такая дозировка позволяет полностью обеспечить организм йодом и не допустить попадания нестабильного изотопа в щитовидку. Однако, предупреждают медики, превышение дозировки йодида калия само по себе крайне опасно для человека и может привести к летальному исходу, поэтому профилактический его прием или применение без повода недопустимы.
Кроме того, до сих пор проводятся исследования оптимальных дозировок йодида калия для различных возрастных групп (детям и пожилым требуется меньше йода, чем людям зрелого возраста).
Панические настроения в США, побудившие жителей страны скупить таблетки йодида калия, возникли на фоне новостей с Украины — в частности, о пожаре на крупнейшей в Европе Запорожской атомной электростанции в ночь с 3 на 4 марта. Впоследствии украинские власти признали, что возгорание произошло не в первом энергоблоке, как сообщалось изначально, а в пятиэтажном учебно-тренировочном корпусе за пределами станции.
Кроме того, сразу после начала спецоперации на Украине российские войска взяли под контроль Чернобыльскую АЭС и зону отчуждения вокруг нее. Украинская госинспекция ядерного регулирования Украины на следующий день заявила, что вокруг электростанции повысился уровень радиации. Официальный представитель министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков в ответ заверил, что радиационный фон в районе АЭС в норме, а персонал продолжает обслуживать ее объекты в штатном режиме и отслеживает обстановку.
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