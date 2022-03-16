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11:40 (мск), источник: Газета.Ру

Камера впервые зафиксировала атаку рыси на гнездо тигрового питона

Фотоловушка впервые зафиксировала поедание рысью яиц темного тигрового питона. Статья об этом опубликована в журнале Ecology and Evolution.

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В течение последних нескольких десятилетий зоологи пытаются следить за темными тигровыми питонами в Южной Флориде. Эти змеи происходят из Юго-восточной Азии, а в США являются инвазивным видом, но ученым трудно исследовать их экологическую роль из-за высокой скрытности этих рептилий. В том числе, экологов интересует взаимодействие инвазивных питонов с «родными» для Флориды видами.

Автоматическая камера во флоридском заказнике Биг-Сайпресс зафиксировала, как рысь «наносит ответный удар» представителю инвазивного вида. Кадры были сняты в июне 2021 года, на них видно, как рысь посещает гнездо питона и крадет из него яйца, пока змеи нет на месте. Некоторые яйца животное не съело, а просто раздавило.

Через какое-то время рысь вернулась, но на этот раз самка питона охраняла гнездо. Змея достигала в длину более четырех метров и весила около 60 килограмм. Частота кадров не позволяет разглядеть детали, но, судя по всему, между рысью и питоном началась драка, в ходе которой рысь ударила змею когтями и получила в ответ укус.

Зоологи и раньше знали, что рыси разоряют гнезда рептилий, но не имели никаких свидетельств их противостояния с темными тигровыми питонами. Ученые и дальше планируют исследовать, как местные животные адаптируются к чужеродным видам, с которыми они не сталкивались в ходе эволюции.

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