10:50 (мск),
Как государство планирует поддерживать предприятия в России
Подведены итоги национального проекта «Производительность труда» за 2021 год: поддержка предпринимателей приносит реальные экономические результаты.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Национальный проект направлен на достижение национальной цели «Достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство». Для этого специалисты Федерального центра компетенций (ФЦК) и региональных Центров компетенций внедряют на предприятиях технологии бережливого производства: оптимизируют и стандартизируют производственные процессы, приводят в порядок рабочее пространство.
Благодаря национальному проекту улучшается качество товаров и растет уровень оплаты труда.
На данный момент в нацпроекте участвуют более трех тысяч предприятий из обрабатывающей и строительной отраслей, сельского хозяйства, транспорта и торговли. Обычно компании из этих секторов показывают рост производительности в 7%, но участники национального проекта улучшают этот показатель вдвое. Особое внимание уделяется подготовке кадров на местах.
Это «база лучших практик» для регионов, которая содержит инструменты, практические советы и весь опыт участников за предыдущие годы, а также информационная платформа «Производительность.рф» для обмена лучшими практиками. На платформе уже зарегистрировались более 13 тысяч предприятий и 56 тысяч пользователей.
Больше тысячи работников предприятий-участников национального проекта из разных регионов России прошли обучение по программе «Рационализаторство» и теперь готовы самостоятельно решать сложные производственные задачи на местах. Некоторые из них проверили свои навыки на первом «Кубке рационализации и производительности» в Екатеринбурге, успешно выполнив конкурсные задания на основе реальных кейсов.
До конца 2024 года будет реализован план по улучшению работы предприятий в области цифровизации и автоматизации, стратегического планирования, логистики, а также корпоративной культуры и маркетинга.
За два года более 100 тысяч рабочих войдут в сообщество рационализаторов, а 70 тыс. — повысят квалификацию по программам профессиональной переподготовки «Ворлдскиллс».
В ближайшие годы приоритетами являются создание и развитие единой цифровой экосистемы в виде модульной мультисервисной промышленной платформы. Проект будет реализован совместно с Минпромторгом России, Госкорпорациями «Росатом» и «Ростех», ключевыми участниками рынка разработчиков и потребителей, а также с участием представителей разработчиков ГИС. Особое внимание этому вопросу уделили на форуме «Digital Innopolis Days 2021» в Иннополисе (Татарстан).
Национальный проект «Производительность труда» был инициирован президентом России Владимиром Путиным и направлен на то, чтобы обеспечить к 2024 году увеличение темпов роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики.