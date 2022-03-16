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03:00 (мск), источник: ТАСС

Посольство РФ в США создало горячую линию для россиян, столкнувшихся с дискриминацией

ВАШИНГТОН, 16 марта. /ТАСС/. Посольство РФ в Вашингтоне создало горячую линию для россиян, столкнувшихся с дискриминацией в Соединенных Штатах на фоне военной операции на Украине.

Источник: Reuters

«В связи с участившимися случаями дискриминации русскоязычных граждан по национальному, языковому, культурному, религиозному и иным признакам на фоне конфликта на Украине посольством создан специальный канал связи», — говорится в сообщении, размещенном во вторник в Telegram-канале диппредставительства.

Посольство рекомендует тем, кто подвергся «оскорблениям, насилию и иным формам преследования, включая угрозы жизни и здоровью», обратиться на специальную горячую линию посольства по телефону или через электронную почту.

При обращении российские дипломаты просят указывать контактные данные.

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