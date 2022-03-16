Как отмена масочного режима скажется на настроениях в российском обществе

Согласно опросу, проведенному в феврале — начале марта, за последний год доля опасающихся заболеть коронавирусом снизилась на 17 процентных пунктов (с 58% в марте 2021-го до 41% в марте 2022 года), а с начала пандемии — почти вдвое (в марте 2020 года таких было 81%). Каждый четвертый (23%) сейчас уверен, что ни ему, ни его близким COVID-19 уже не грозит, и столько же респондентов говорят, что уже им переболели.
Как пояснил на пресс-конференции 15 марта директор ВЦИОМа по работе с органами госвласти Кирилл Родин, пик страхов пришелся на конец марта 2020 года, когда из-за неизвестности людей охватывала паника.
Но теперь более 60% опрошенных уверяют, что полностью или скорее адаптировались к жизни в условиях коронавируса, еще 23% адаптировались частично, а не смогли к этому привыкнуть лишь 13%.
Среди негативных изменений, которые коронавирус внес в жизнь россиян, большинство опрошенных (20%) назвали масочный режим. В первой тройке раздражителей также оказались падение качества медицины (16%) и отмена массовых и развлекательных мероприятий (13%). Кроме того, в число отрицательных факторов респонденты, в частности, включили ограничение в общении, социальную дистанцию, «добровольно-принудительную вакцинацию» и дистанционное обучение.
Между тем многие из этих ограничений в регионах уже начали снимать. Так, 3 марта Москва полностью отменила систему QR-кодов, сохранявшуюся для культурных и спортивных мероприятий, и этому примеру массово последовали и другие регионы. Правда, к снятию масочного режима, который в Москве и Подмосковье отменен с 15 марта, власти на местах пока относятся с осторожностью. 14 марта, одновременно со столичным регионом, о таком же решении объявили только в Тамбовской и Кемеровской областях, а 15 марта — в Красноярском крае и Крыму. Причем если красноярские власти отменяют обязанность носить средства индивидуальной защиты с 16 марта, то крымские обещают покончить с ними «в течение недели». В остальных регионах (кроме Чечни, отменившей маски еще в феврале), несмотря на последовательное смягчение антиковидных мер (отмена QR-кодов, снятие ограничений на время работы общепита, заполняемость кинотеатров и т. п.), масочный статус-кво сохраняется.
Например, врио главы Белгородской области Вячеслав Гладков утром во вторник заявил своим подписчикам в Telegram, что эпидемиологическая ситуация меняется к лучшему, но регион не готов к финальному послаблению: «Ковид еще есть, ОРВИ, грипп».
По состоянию на вечер вторника о сохранении масочного режима «Ъ» также заявили власти Санкт-Петербурга, Дагестана, Татарстана, Приморья, Алтая, Бурятии, Якутии, Чукотки, Хабаровского, Краснодарского, Забайкальского, Пермского краев, а также Ярославской, Ростовской, Иркутской, Самарской, Воронежской, Курской, Липецкой, Орловской, Челябинской и Новосибирской областей.
В Ульяновской области чиновники обсуждали возможность отмены масочного режима на заседании оперштаба, но в итоге решили «не следовать примеру Москвы». А курганский губернатор Вадим Шумков пообещал рассмотреть этот вопрос на заседании оперштаба 17 марта. Напомним, что 18 марта, в восьмую годовщину присоединения Крыма, во многих регионах пройдут митинги-концерты, участники которых также выступят в поддержку Донбасса и российской армии, проводящей военную спецоперацию на Украине. К примеру, в Москве запланирован большой митинг-концерт в «Лужниках», участие в котором, по информации «Ъ», может принять и президент Владимир Путин.
Директор по политическому анализу ИНСОМАР Виктор Потуремский считает, что маски действительно стали главным символом недовольства коронавирусными ограничениями в обществе.
К сожалению, властям не удалось убедить людей в том, что маски являются действенной защитой от коронавируса. Сказывалось и то, что представители региональных властей и сами не всегда точно соблюдали введенный режим. Таким образом, маска стала символом усталости от коронавируса.
Виктор Потуремскийдиректор по политическому анализу ИНСОМАР
По его словам, сейчас в обществе все чаще проявляются негативные эффекты, связанные с постковидной апатией: граждане испытывают фрустрацию, и проявления их отрицательных эмоций видны и в общественно-политической сфере, что особенно заметно на фоне обострения внешнеполитической ситуации. При этом основной запрос общества, связанный с эпидемией, достаточно простой, отмечает Потуремский: «От ограничений, которые дают сомнительный результат, лучше избавляться». Поэтому сам факт отмены масочного режима скажется на самочувствии общества однозначно позитивно, уверен он.
Директор научно-исследовательского центра «Особое мнение» Екатерина Курбангалеева не исключает, что антиковидные ограничения смягчаются именно в преддверии больших «крымских» мероприятий 18 марта. Но очевидно, что в нынешней ситуации борьба с антимасочниками и антиваксерами уже не так важна, как прежде, подчеркивает эксперт. «Конечно, эпидемиологическая ситуация не столь остра, как это было в феврале: снижается количество выявленных заражений и умерших. Все это по-прежнему присутствует, но уже не в повестке, — отмечает Курбангалеева. — Я не думаю, что маски по-прежнему являются таким уж сильным раздражителем — конечно, важнее снижение качества медицины. На первое место в опросе маски вышли из-за того, что выборка репрезентирует все население, а требование ношения масок касается всех, независимо от возраста, состояния здоровья или интересов».
Елена Рожкова, Андрей Прах, Андрей Винокуров; корсеть «Ъ»