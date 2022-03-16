Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с банковскими картами

Как ранее писал «Коммерсант» со ссылкой на специалистов по кибербезопасности, данные более чем ста тысяч карт клиентов российских банков появились на теневых форумах.
В ведомстве отметили, что держателям карт предлагают ввести данные карты, чтобы «проверить, не попали ли они в руки злоумышленника».
«Единого официального сервиса по проверке скомпрометированных банковских карт не существует. Все подобные сервисы в Сети являются мошенническими», — пояснил старший специалист по тестированию цифровых продуктов Сергей Кузьменко.
Эксперт призвал не вводить данные карты на сомнительных сайтах и не диктовать их при телефонном разговоре с потенциальным мошенником, чтобы не лишиться своих денежных средств.
Ранее в беседе с «Ъ» глава группы анализа угрозы информационной безопасности Positive Technologie Вадим Соловьев отметил, что слитая информация в целом не представляет угрозы, поскольку преступники получают только сведения об имени держателя карты, а также о том, какой банк ее выпустил. Тем не менее злоумышленники могут использовать их для звонков из «call-центров» или рассылки персонализированной рекламы.