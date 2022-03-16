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06:29 (мск), источник: © РИА Новости

Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с банковскими картами

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Мошенники начали использовать фейковые сайты для проверки данных банковских карт на соответствие слитой базы, говорится на сайте Роскачества.

Источник: Reuters

Как ранее писал «Коммерсант» со ссылкой на специалистов по кибербезопасности, данные более чем ста тысяч карт клиентов российских банков появились на теневых форумах.

В ведомстве отметили, что держателям карт предлагают ввести данные карты, чтобы «проверить, не попали ли они в руки злоумышленника».

«Единого официального сервиса по проверке скомпрометированных банковских карт не существует. Все подобные сервисы в Сети являются мошенническими», — пояснил старший специалист по тестированию цифровых продуктов Сергей Кузьменко.

Эксперт призвал не вводить данные карты на сомнительных сайтах и не диктовать их при телефонном разговоре с потенциальным мошенником, чтобы не лишиться своих денежных средств.

Ранее в беседе с «Ъ» глава группы анализа угрозы информационной безопасности Positive Technologie Вадим Соловьев отметил, что слитая информация в целом не представляет угрозы, поскольку преступники получают только сведения об имени держателя карты, а также о том, какой банк ее выпустил. Тем не менее злоумышленники могут использовать их для звонков из «call-центров» или рассылки персонализированной рекламы.

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