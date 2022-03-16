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06:46 (мск), источник: © РИА Новости

Скоро россияне смогут ездить в Крым через Украину, заявил парламентарий

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар — РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов считает, что недалеко то время, когда российские туристы смогут ездить по железной дороге в Крым через территорию Украины.

Источник: © РИА Новости

Ранее он заявил о планах полностью восстановить все железнодорожные ветки, некогда связывающие Крым и Херсонскую область Украины, и уничтоженные украинской стороной.

«Уверен, недалеко то время, когда мы будем ездить в Москву и Питер не вокруг Азовского моря, а через Запорожье и Харьков. Этим же путем пойдут в Крым основные потоки отдыхающих. Это более привычный и более короткий маршрут. Остается только его окончательно денацифицировать», — сказал Константинов в интервью РИА Новости.

Украина в конце декабря 2014 года в одностороннем порядке прекратила движение автобусов и поездов через границу с Крымом. Киев заявил, что это вынужденная, но временная мера. Позже прекратилось движение грузового транспорта через пограничные пункты, движение легковых автомобилей продолжалось.

Президент России Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал Указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».

По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.

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