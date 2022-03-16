Мурашко: «стелс-омикрон» имеет все шансы стать преобладающим штаммом

«Имея более высокую контагиозность, подвариант “омикрона” BA.2 имеет все шансы скоро стать преобладающим штаммом», — сказал Мурашко журналистам.
Он отметил, что данные мониторинга штаммов коронавируса говорят о том, что существует несколько генетических линий варианта «омикрон». Первоначально доминирующей линией в разных странах была BA.1, но в последующем появился подвариант «омикрона» BA.2, получивший название «стелс» из-за своей способности еще быстрее распространяться в популяции, пояснил министр.
«Рекордные цифры заболеваемости в последние дни фиксируются в Германии. В понедельник власти Китая сообщили о рекордной для Китая вспышке заболеваемости в десятках городов страны. В большинстве случаев выявляется подвариант “омикрона” BA.2», — подчеркнул Мурашко.