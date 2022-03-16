Крутые весенние кроссовки на AliExpress продают за полценыХорошая обувь - на вес золота, но вовсе не обязательно платить за нее столько же
Фоторепортажи
39Жюри World Nature Photography Awards объявило победителей 2021 года
16Ситуация с беженцами из ДНР и ЛНР
09:52 (мск), источник: © РИА Новости

Мурашко: «стелс-омикрон» имеет все шансы стать преобладающим штаммом

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Вариант коронавируса «стелс-омикрон» способен распространяться еще быстрее, он имеет все шансы стать преобладающим штаммом, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

COVID-19: новые случаи за 90 дней
США
Иконка Вакцинация от COVID-19 Записаться
11:18 (мск)В Москве выявили 1 621 случай заражения коронавирусом за сутки
Новости по темеПолная статистика
Источник: © РИА Новости

«Имея более высокую контагиозность, подвариант “омикрона” BA.2 имеет все шансы скоро стать преобладающим штаммом», — сказал Мурашко журналистам.

Он отметил, что данные мониторинга штаммов коронавируса говорят о том, что существует несколько генетических линий варианта «омикрон». Первоначально доминирующей линией в разных странах была BA.1, но в последующем появился подвариант «омикрона» BA.2, получивший название «стелс» из-за своей способности еще быстрее распространяться в популяции, пояснил министр.

«Рекордные цифры заболеваемости в последние дни фиксируются в Германии. В понедельник власти Китая сообщили о рекордной для Китая вспышке заболеваемости в десятках городов страны. В большинстве случаев выявляется подвариант “омикрона” BA.2», — подчеркнул Мурашко.

 В Британии оценили 'леденящее душу' новое оружие России
Европа превращается в Украину. Что нам с этим делать?
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь