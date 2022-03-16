10:19 (мск), источник: N + 1
Палеонтологи впервые обнаружили в Монголии останки верблюда Кноблоха
Окаменелости были найдены в пещере Цагаан-Агуй, расположенной в Гобийском Алтае.
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Археологи и палеонтологи во время раскопок монгольской пещеры Цагаан-Агуй обнаружили фрагмент пястной кости верблюда, жившего около 59−44 тысяч лет назад. Еще три схожих окаменелости они нашли в коллекции, собранной на этом памятнике еще в 1980-е годы. Сравнив эти находки с останками ископаемых и современных животных, ученые пришли к выводу, что они принадлежали крупному верблюду Кноблоха, жившему на территории Монголии в эпоху позднего плейстоцена. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Frontiers in Earth Science.
Верблюдовые (Camelidae) возникли в эпоху эоцена (около 56−33,9 миллиона лет назад) на территории Северной Америки, где, по данным палеонтологов, протекала большая часть их эволюции. В эпоху плиоцена (около 5,333−2,588 миллиона лет назад) представители этого семейства широко расселились и по другим континентам, оказавшись в Южной Америке, Евразии и Африке. В конце плиоцена и в начале плейстоцена произошло вымирание верблюдовых рода паракамелюсы (Paracamelus), которых заменили крупные формы настоящих верблюдов (Camelus).
В это время на обширных территориях от юга Восточной Европы до Северо-Восточного Китая и Забайкалья обитал вид огромных верблюдов Кноблоха (C. knoblochi), которые достигали высоты более трех метров и веса около одной тонны. Палеоэкологические исследования показали, что эти животные обитали во влажной степной и лесостепной зонах, питаясь в основном травянистыми растениями. Наряду с другой мегафауной верблюды Кноблоха вымерли в эпоху позднего плейстоцена, уступив свою экологическую нишу бактрийским верблюдам (C. bactrianus). Узнать о том, почему время гигантских животных на Земле подошло к концу, можно в нашем материале «Когда ленивцы были большими».
Алексей Клементьев (Alexey Klementiev) из Института археологии и этнографии СО РАН совместно с археологами и палеонтологами из Монголии, России и США изучил находки, сделанные учеными во время раскопок древних памятников Гобийского Алтая и пустыни Гоби. Так, в минувшем году исследователи возобновили раскопки пещеры Цагаан-Агуй, чтобы получить образцы для новых радиоуглеродных и оптических датировок. В четвертом слое, относящемся к 59−44 тысячам лет назад, они обнаружили фрагмент пястной кости верблюда. Впоследствии в фаунистической коллекции, собранной в 1988—1989 годах, ученые выявили еще три фрагмента костей верблюда, которые, по всей видимости, датируются максимумом последнего оледенения (около 26,5−19 тысяч лет назад). Еще одна фаланга была обнаружена во время раскопок памятника Тугрут-Ширээт, расположенного в северной части пустыни Гоби.
Ученые отобрали эти образцы для анализа и сравнили их с костями современных двугорбых верблюдов, найденных в окрестностях пещеры Цагаан-Агуй, а также с опубликованными данными по ископаемым животным из Китая, Казахстана и Сибири. В результате исследования они пришли к выводу, что находки из Цагаан-Агуй представляют собой останки верблюда Кноблоха, который значительно превосходил по размеру современных бактриантов Гобийского Алтая. По данным палеонтологов, это первый случай фиксации останков этого вида на территории современной Монголии.
Находку из Тургут-Ширээт палеонтологи идентифицировали как останки дикого бактриана (C. ferus), придя к выводу, что в позднем плейстоцене ареал этих животных занимал обширные территории от пустыни Гоби до Западного Забайкалья. Палеонтологи отметили, что окаменелости ископаемых верблюдов в Монголии достаточно редки. Однако они полагают, что эти животные обитали там еще с эпохи плиоцена.
Люди и верблюды в Монголии начали взаимодействовать еще с глубокой древности, на это указывают многочисленные петроглифы, найденные на территории этой страны. Хотя большинство из них, по всей видимости, относится к эпохе бронзы, одно изображение, обнаруженное в пещере Хойд-Цэнхэрийн-Агуй еще в прошлом столетии, похоже, было оставлено палеолитическими охотниками-собирателями. Кроме того, на исследованной пястной кости верблюда Кноблоха из пещеры Цагаан-Агуй ученые обнаружили следы разделки, которую провел древний человек, вероятно, для добычи костного мозга. После чего эту кость погрызла пещерная гиена (Crocuta spelaea), многочисленные копролиты которой найдены на этом памятнике.
Михаил Подрезов