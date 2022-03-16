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11:12 (мск), источник: Российская газета

Что известно о новом штамме коронавируса «дельтакрон»

Новый вариант коронавируса, близкий по своему генотипу и к «омикрону», и к «дельте», обнаружен уже в нескольких странах, включая Нидерланды, Францию, Данию, а также Индонезию.

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Источник: РИА "Новости"

Как сообщила глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове, они внимательно следят за поведением мутанта. Ведь он представляет собой «комбинацию»‎ из высокозаразного «омикрона» и патогенной «дельты».

Что уже известно о новом штамме «дельтакрон», может ли он оказаться более патогенным по сравнению с «омикроном»? Есть ли возможность идентифицировать его в России? На эти вопросы «Российской газете» ответила заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, профессор Наталья Пшеничная.

«“Дельтакрон” — это рекомбинантный вирус SARS-CoV2, который имеет нуклеокапсид (то есть “тело” или “основу” вируса), приближающуюся по своим антигенным характеристикам к “дельта”- варианту, и S-белок (спайк-белок или белок-шип), близкий по своим антигенным характеристикам к геноварианту “омикрон”. С учетом того, что S-белок нового варианта близок по своим свойствам к “омикрону”, предполагается, что “дельтакрон” не является более патогенным, чем “омикрон”, но может быть таким же высокозаразным. Тем не менее это всего лишь в большей степени теоретические предположения, так как его случаев во всем мире очень мало», — пояснила Наталья Пшеничная.

Она подчеркнула, что новый мутировавший штамм идентифицирован не так давно, поэтому сведения о его свойствах только накапливаются.

«Первоначально он был обнаружен на Кипре в январе у 25 больных COVID-19, и сначала ВОЗ расценила его выявление как лабораторную ошибку в результате загрязнения исследуемого биоматериала. Однако в последующем “дельтакрон” также идентифицировали во Франции, Германии, Нидерландах, Великобритании и США, — отметила ученый. — Тем не менее, случаи его обнаружения относительно редкие, и тенденции вытеснения им “омикрона” пока не установлено. В России этот вариант на сегодняшний день не обнаружен».

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