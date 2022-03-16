Как застрявшие российские туристы пытаются вернуться домой

Сами путешественники пожаловались «Ъ FM» на нехватку наличных, воровство местных и проблемы с жильем. Но это далеко не полный список трудностей, с которыми они столкнулись. Подробности у Александра Мезенцева.
Туристы, с которыми связался «Ъ FM», искренне недоумевают: как в АТОР надеются эвакуировать всех застрявших за границей путешественников за две недели?
Многие из них уже провели почти столько же времени в ожидании информации о вывозных рейсах. Другие по два раза получали от авиакомпаний уведомления о переносе вылета. А третьим предлагали доплатить за уже купленные билеты в сотни раз больше изначальной цены, рассказала москвичка Яна, которая больше недели не может выбраться из Мексики: «Обратные билеты были на 7 марта. С рейса нас сняли из-за отсутствия свободных мест. Потом стало известно, что пассажиры доплачивали, чтобы улететь этим рейсом. Нам тоже предлагали доплатить по 500 тыс. руб. с человека за бизнес-класс. 2 млн руб. у нас нет, как и нет 1 млн руб., чтобы выехать через Турцию».
Но есть и те, кто согласен переплатить и приобрести обратные билеты самостоятельно. В нынешних условиях это рискованное решение, в большинстве случаев обратно лететь придется сразу несколькими авиакомпаниями с большим количеством пересадок. А это означает, что путешественникам как минимум нужно учитывать антикоронавирусные требования разных стран. Например, при стыковке в Стамбуле требуется ПЦР-тест.
Нескольких россиян, которые об этом не знали, просто не допустили на борт. Но это не единственные трудности, с которыми туристы могут столкнуться, говорит Маргарита, застрявшая в Таиланде: «Самые дешевые варианты сейчас стоят в районе 150 тыс. руб. за двоих, но это при огромном количестве пересадок на самолеты разных авиакомпаний. То есть если вдруг какой-то один авиаперевозчик свой рейс не осуществляет, у нас рушится вся схема. Естественно, остальные авиакомпании нам не возвращают и не возмещают деньги». Продлевать и без того затянувшийся отдых в ожидании эвакуации не менее рискованно. Во-первых, путешественники могут оказаться в статусе нелегалов, ведь на днях у нескольких сотен россиян в Таиланде истек срок виз. Теперь в аэропорту им грозят многотысячные штрафы. Во-вторых, туристы рискуют в прямом смысле этого слова остаться без крыши над головой. За организованные группы эту проблему решают туроператоры. Впрочем, Олеся, застрявшая в Египте, считает помощь сомнительной:
Всех российских туристов из разных отелей собрали в одном месте Некоторые выехали раньше завершения срока путевки на два-три дня. Мы были на юге Хургады, а нас привезли на север, где холодная сторона и ветра еще больше. Люди ходят в пуховиках.
Отключение российских банков от систем Visa и Mastercard создает туристам дополнительные трудности. Те, кто не успел снять деньги, вынуждены просить родственников из других стран покупать билеты и бронировать отели. Те, кто успел, говорят, что наличных им хватит максимум до конца месяца. В отчаянии люди обращаются в МИД, Ростуризм и консульства, но без ожидаемого эффекта, признается Маргарита из Таиланда: «Некоторые пошли в консульство России. Их записали на прием через месяц. Потом мы заполнили форму помощи застрявшим на “Госуслугах”. Все, что нам ответили: “Услуга оказана”. Потом появилась информация, что можно обращаться в МИД РФ, но дозвониться до них невозможно. Когда заполняешь форму, чтобы с тобой связались, кнопка “Продолжить” не нажимается». В некоторых консульствах, например в Мексике, позаботились о выделении для россиян временного жилья. Впрочем, многие предпочитают такому размещению сон в лобби отелей, отмечает москвичка Яна:
Консульство предложило приют максимум на 12 дней, но в таком поселке, куда и доехать сложно. Удобства на улице, а в комнате из мебели только кровати. Многие писали, что у них нет даже денег на такси, чтобы добраться до этого приюта, поэтому люди ночуют в лобби отеля.
Туристы надеются на скорый ответ от авиаперевозчиков. В «Аэрофлоте» сообщили, что организуют в ближайшие дни вывозные рейсы из Дубая и Бангкока. Всего по одному на каждую из стран. Хотя, к примеру, только сообщество застрявших в Таиланде россиян насчитывает почти 1,5 тыс. участников.