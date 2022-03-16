11:28 (мск), источник: Газета.Ру
Летний отдых в России может подорожать почти на треть
Российские туроператоры прогнозируют рост цен на отечественный отдых летом 2022 года на 10−30%. Об этом «Интерфаксу» заявили участники туристического рынка.
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«Мы прогнозируем увеличение стоимости путевок на 10−20%, некоторые игроки ожидают роста на 30%. Пока мы не видим увеличения стоимости, хотя есть отели, которые нам уже присылают об этом информацию», — отметила замгендиректора туроператора «Мультитур» Маргарита Назарова.
По ее словам, многие сейчас выжидают, и если цены будут расти, то и отельеры поднимут стоимость. Поэтому летний отдых лучше всего бронировать сейчас, когда еще есть скидки или акции.
Большинство участников рынка сошлись во мнении, что летние российские туры подорожают, при этом спрос на бронирование в феврале снизился в среднем на 50%. А если будет высокий спрос в совокупности с продуктовой инфляцией, повышение стоимости путевок будет не менее 30%.
Часть экспертов отметили, что дальнейшие продажи будут зависеть от политической ситуации, так как спецоперация на Украине влияет на спрос, в частности на отдых в Крыму. Поэтому, чтобы развивать внутренний туризм в условиях кризиса, лучше всего увеличивать номерной фонд, в том числе при помощи глэмпингов, которые быстро возводятся. Также необходимо подготавливать квалифицированный персонал и улучшать качество сервиса.
Ростуризм 15 марта возобновил программу кешбэка на туры по России. Продажи таких туров продлятся до 1 мая, а отправиться в поездку можно с 15 марта до 1 июля.
Условия программы не изменились. Кешбэк можно получить за поездки и проживание в гостинице длительностью от двух ночей. Оплачиваться тур должен картой «Мир», в течение пяти дней на нее вернется 20% от стоимости поездки, но максимум 20 тыс. рублей.