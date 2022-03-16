Организаторы международной волонтерской премии «Мы вместе» объявили о старте приема заявок

«В этом году форум “Мы вместе” состоится со 2 по 5 декабря в Москве. Сегодня мы стартуем, до 12 июня у нас будут приниматься заявки на официальном сайте. Принять участие смогут и российские, и иностранные граждане с 14 лет», — пояснила Разуваева в среду.
Она добавила, что в прошлом году было подано более 25 тысяч заявок из 59 стран. Как отметил председатель комитета Госдумы по молодежной политике, глава ассоциации волонтерских центров Артем Метелев, в 2022 году организаторы решили упростить структуру участия в премии, заменив треки на общие номинации. В частности, представлены номинации «Большая перемена» для волонтеров в возрасте 14−17 лет, номинация «Ответственный бизнес» для отраслевых проектов, «Помощь людям» (поддержка малообеспеченных семей, инвалидов, выпускников детских домов), «Культурное наследие», «Лидеры социальных изменений». Кроме того, победителей также определят в трех спецноминациях: «Волонтер года», «Человек года» (за особый вклад в развитие благотворительности и гражданского общества) и «Партнерство года» (за достижение взаимовыгодных результатов с партнерами в реализации социально значимых проектов).
По словам Метелева, в этом году до 3,5 млн рублей увеличены гранты для победителей премии. Кроме того, если раньше их могли получить только волонтеры и НКО, то в этом году на гранты смогут претендовать еще и социальные предприниматели. «Мы решили добавить номинацию “Социальный предприниматель”. Это еще одно наше нововведение, оно дает нам возможность в полной мере поддержать тех предпринимателей, тех бизнесменов, которые, помимо извлечения прибыли, еще и решают социальные задачи. Это один из наших оперативных ответов на происходящее в экономике. Понимаем, что социальная нагрузка, очевидно, будет больше. Если в нашей стране будет как можно больше таких людей, которые трудоустраивают инвалидов, помогают решать локальные социальные проблемы, создают продукты, ориентированные на решение социальных задач, выиграют все от этого: выиграет и экономика государства, и общество», — пояснил Метелев.
Цель премии — дать признание и поддержку лидерам общественно-значимых инициатив, направленных на помощь людям и улучшение качества жизни в России. Старт премии приурочен к годовщине общероссийской акции «Мы вместе». Общий грантовый фонд премии составляет 90 млн рублей. Подать заявку на премию могут российские и иностранные граждане старше 14 лет, НКО, учреждения, представители бизнеса и медиасферы, реализующие общественные инициативы. Заявки принимаются до 12 июня на официальном сайте премия.мывместе.рф. В 2020 году волонтеры «Мы вместе» оказали помощь более чем 6 млн россиян в условиях распространения коронавируса.