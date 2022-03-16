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21:17 (мск), источник: © РИА Новости

ЕСПЧ приостановил рассмотрение всех жалоб против России

ПАРИЖ, 16 мар — РИА Новости. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) решил приостановить рассмотрение всех жалоб против России после ее выхода из Совета Европы, говорится в заявлении инстанции.

Источник: © РИА Новости

«В соответствии с постановлением Комитета Министров о том, что Российская Федерация перестает быть членом Совета Европы с 16 марта 2022 г. (Резолюция (CM/Res (2022)2), Суд постановил приостановить рассмотрение всех заявлений против РФ до рассмотрения им правовых последствий настоящего постановления для работы Суда», — сообщил ЕСПЧ в среду.

Во вторник Москва официально уведомила нотой о своем выходе из Совета Европы и Европейской конвенции по правам человека, заявив, что будет выполнять решения ЕСПЧ, если они будут соответствовать Конституции России.

Также во вторник ПАСЕ единогласно приняла резолюцию, в которой указала уставному органу Совета — Комитету министров на то, что Москва не может быть членом Совета.

Комитет министров Совет Европы решил в среду, что РФ перестает быть членом организации с 16 марта.

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