В России за сутки выявлено 34 819 заразившихся COVID-19

Регионы-лидеры по заболеваемости:
За сутки в России умер 561 заболевший, что на 2,6% меньше, чем вчера (576). За день выписано в связи с выздоровлением 112 614 человек, на 4,6% меньше по сравнению с 16 марта.
Регионы-лидеры по смертности:
В Москве с 15 марта отменили масочный режим и социальную дистанцию. Мэр Москвы Сергей Собянин пояснил, что принял это решение из-за «стабильного улучшения эпидемиологической ситуации». Аналогичные меры приняли в Подмосковье и еще в нескольких регионах. Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что даже при отмененных ограничениях нужно вакцинироваться, так как вариант омикрон-штамма коронавируса BA.2, получивший название «стелс-омикрон» и отличающийся высокой заразностью, имеет шансы стать преобладающим в России.