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11:36 (мск), источник: Коммерсантъ

В России за сутки выявлено 34 819 заразившихся COVID-19

В России за прошедшие сутки зарегистрировано 34 819 случаев заражения коронавирусом. Это на 4,66% меньше, чем накануне (36 519). Госпитализировано 5 008 человек, на больше 15,8% к предыдущему показателю (5945), сообщил федеральный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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11:38 (мск)В Москве выявили 1 352 заразившихся коронавирусом за сутки
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Регионы-лидеры по заболеваемости:

  • Свердловская область — 1804;
  • Санкт-Петербург — 1560;
  • Москва — 1352;
  • Башкортостан — 1205;
  • Иркутская область — 1126.

За сутки в России умер 561 заболевший, что на 2,6% меньше, чем вчера (576). За день выписано в связи с выздоровлением 112 614 человек, на 4,6% меньше по сравнению с 16 марта.

Регионы-лидеры по смертности:

  • Москва — 42;
  • Санкт-Петербург — 28;
  • Красноярский край — 25;
  • Московская и Ростовская области — 22;
  • Челябинская область — 19.

В Москве с 15 марта отменили масочный режим и социальную дистанцию. Мэр Москвы Сергей Собянин пояснил, что принял это решение из-за «стабильного улучшения эпидемиологической ситуации». Аналогичные меры приняли в Подмосковье и еще в нескольких регионах. Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что даже при отмененных ограничениях нужно вакцинироваться, так как вариант омикрон-штамма коронавируса BA.2, получивший название «стелс-омикрон» и отличающийся высокой заразностью, имеет шансы стать преобладающим в России.

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