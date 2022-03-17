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12:59 (мск), источник: Коммерсантъ

ФНС разрешила магазинам временно не выдавать бумажные чеки

Федеральная налоговая служба России (ФНС) приняла решение временно не штрафовать магазины за невыдачу кассового чека. Такая мера была принята в связи с дефицитом кассовой ленты, сообщили в правительстве. В ближайшее время магазины должны перевести на электронные чеки.

Источник: РИА "Новости"

По словам замминистра промышленности и торговли Виктора Евтухова, Минпромторг провел совещание с пятеркой крупнейших производителей кассовой ленты и торговыми сетями, специализирующимися на продовольственных и непродовольственных товарах. Он отметил, что ни одно из предприятий не заявило о том, что есть проблемы с кассовой лентой.

«С учетом того, что появились такие сигналы, ФНС России приняла решение временно не штрафовать магазины за невыдачу кассового чека. Но по требованию гражданина кассовый чек должен быть выдан. В ближайшее время планируется переход на электронные чеки», — заявили в правительстве.

Из-за сбоев в логистических цепочках на фоне антироссийских санкций в России происходят кратковременные перебои с поставками чековой бумаги. До этого за отсутствие ленты в кассе магазинам грозило административное дело и штраф до 10 тыс. руб.

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