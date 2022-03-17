Западно-Тихоокеанский регион вернулся в пандемию. Новые случаи заболевания и смертей бьют рекорды

За последние сутки в Южной Корее было выявлено 621 328 новых случаев COVID-19. Это рекорд за все время с начала пандемии коронавируса. На рекорд пошла и смертность от COVID-19: за сутки в стране умерли 429 человек. По данным южнокорейского управления по контролю и профилактике заболеваемости, рекордная волна вызвана распространением штамма «омикрон». При этом число новых случаев значительно превосходит то, что прогнозировали и на что рассчитывали в системе здравоохранения Южной Кореи.
Учитывая, что почти 86,6% жителей страны полностью вакцинированы, а почти 63% — ревакцинированы, власти еще в прошлом месяце прогнозировали, что своего пика новая волна достигнет в середине марта, а число ежедневных случаев заболевания будет максимум 270 тыс.
Еще вчера в правительстве говорили, что пиком будет 450 тыс. случаев в сутки. Но сегодня и этот прогноз оказался неактуальным.
Между тем южнокорейские власти пока не отказываются от своих планов отменить еще часть ограничений в ближайшие недели — как, например, разрешить собираться более шести человек, отменить карантин для прибывающих вакцинированных туристов и т. п. Из обязательных мер пока остаются ношение масок в общественных местах и на улице. По словам представителя Министерства здравоохранения Южной Кореи, которого цитирует The Guardian, вскоре COVID-19 может превратиться в сезонное заболевание вроде гриппа.
«Мы полагаем, что сейчас разворачивается последний серьезный кризис в борьбе с COVID, и если мы справимся с этим кризисом, мы приблизимся к нормальной жизни», — заявил он на брифинге в министерстве.
Южная Корея сейчас не единственная страна или регион в Западно-Тихоокеанском регионе, где ситуация ухудшается или остается стабильно тяжелой. По данным Всемирной организации здравоохранения, за последнюю неделю число новых случаев в регионе выросло на 25%, а смертей — на 27%. Так, в Гонконге, где в феврале началась новая вспышка коронавируса и число заболевших за день в марте достигало рекордных показателей, более 50 тыс. человек в день, еще две недели назад объявили о том, что морги переполнены телами умерших от коронавируса.
Сейчас число заболеваний в сутки сократилось до 14 тыс., однако обостряется проблема с захоронением умерших. Как сообщили The Times в Ассоциации похоронных бюро региона, у них осталось только 300 гробов, и этот запас будет исчерпан в ближайшие 2−3 дня. Соответственно, новых умерших придется хоронить с задержкой. Власти региона уже заказали две партии гробов в материковом Китае, и они уже якобы на пути в Гонконг.
В самом материковом Китае после резкого роста заболеваемости в начале этой недели и рекордного показателя в 3393 подтвержденных случая в сутки, сейчас ситуация несколько успокаивается. За последние сутки выявлено 1317 новых заболевших.
Но в зоне жесткого карантина продолжают оставаться несколько крупных городов страны, где проживают в общей сложности более 26 млн человек.
Стабильно сложной остается ситуация в Малайзии, где со второй половины февраля еженедельно выявляется более 200 тыс. новых случаев заболевания и более 500 смертей. В Таиланде еженедельно пока заболевают более 150 тыс. человек, а за последнюю неделю умерло 478 человек.
Еще одним регионом, где сохраняются проблемы с COVID-19, ВОЗ называет Африку. Там наблюдается 12-процентный рост заболеваемости и на 14% выросло число смертей от коронавируса.
В целом в мире в последние три дня стабильно растет число новых случаев заболевания и смертей.
14 марта, по данным Института Джонса Хопкинса, было выявлено 1,72 млн заболевших и 5365 человек умерли, 15 марта уже 1,85 млн и 5787 человек соответственно, а 16 марта — 2,24 млн и 6912 человек соответственно. В Европе в целом незначительный рост числа заболеваний — на 2% — и нет роста числа смертей. Однако в отдельных странах есть удвоение новых случаев и даже рекорды заболеваемости, как, например, в Германии. При этом если в Азии распространяется штамм «омикрон», то в Европе значительное число случаев заражения более активным вариантом «омикрона» — BA.2, а также смешанным вариантом — BA.1 и BA.2.