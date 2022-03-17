Регулятор ЕС заявил о продолжении экспертизы вакцины «Спутник V»

«Вакцина “Спутник V” по-прежнему проходит оценку в рамках постепенной экспертизы. В то же время, в настоящее время активной фазы в экспертизе нет», — цитирует «РИА Новости» представителя ЕМА.
Постепенная экспертиза вакцины «Спутник V» у европейского регулятора длится уже год. В настоящее время в ЕС одобрены для использования пять вакцин против COVID-19 — Pfizer/BioNtech, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson и Nuvaxovid. Еще четыре вакцины проходят процедуру постепенной экспертизы. Помимо российского «Спутника V» к ним относятся китайская Sinovac, французская Sanofi Pasteur и французская Valneva.
В то же время «Спутник V» официально одобрен уже в 71 стране с общим населением 4 млрд человек.
По количеству полученных одобрений государственными регуляторами российский препарат занимает второе место в мире.
16 марта сообщалось, что всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) приостановила оценку российской вакцины от коронавируса «Спутник V» из-за вызванных санкционными ограничениями технических сложностей.
«Спутник V» разработали специалисты Центра имени Гамалеи. Препарат был зарегистрирован в августе 2020 года и стал первой в РФ и мире вакциной от COVID-19.