Крутые весенние кроссовки на AliExpress продают за полцены Хорошая обувь - на вес золота, но вовсе не обязательно платить за нее столько же
Фоторепортажи
10Ситуация в Донецкой и Луганской народных республиках
8В Японии произошло сильное землетрясение
18:20 (мск), источник: Известия

Регулятор ЕС заявил о продолжении экспертизы вакцины «Спутник V»

В Европейском агентстве по лекарственным средствам (ЕМА) продолжается процедура постепенной экспертизы вакцины от коронавируса «Спутник V» российского производства. Об этом сообщили 17 марта в пресс-службе регулятора.

COVID-19: новые случаи за 90 дней
США
Иконка Вакцинация от COVID-19 Записаться
Новости по темеПолная статистика
Источник: РИА "Новости"

«Вакцина “Спутник V” по-прежнему проходит оценку в рамках постепенной экспертизы. В то же время, в настоящее время активной фазы в экспертизе нет», — цитирует «РИА Новости» представителя ЕМА.

Постепенная экспертиза вакцины «Спутник V» у европейского регулятора длится уже год. В настоящее время в ЕС одобрены для использования пять вакцин против COVID-19 — Pfizer/BioNtech, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson и Nuvaxovid. Еще четыре вакцины проходят процедуру постепенной экспертизы. Помимо российского «Спутника V» к ним относятся китайская Sinovac, французская Sanofi Pasteur и французская Valneva.

В то же время «Спутник V» официально одобрен уже в 71 стране с общим населением 4 млрд человек.

По количеству полученных одобрений государственными регуляторами российский препарат занимает второе место в мире.

16 марта сообщалось, что всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) приостановила оценку российской вакцины от коронавируса «Спутник V» из-за вызванных санкционными ограничениями технических сложностей.

«Спутник V» разработали специалисты Центра имени Гамалеи. Препарат был зарегистрирован в августе 2020 года и стал первой в РФ и мире вакциной от COVID-19.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Несладко придется: на производителей сахара пожаловались в ФАС за цены в долларах
Товарно-оденежные отношения: что будет после ухода из России зарубежных маркетплейсов
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь