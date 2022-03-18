Вирусолог заявил о возможном всплеске заболеваемости COVID-19 осенью

«Осенью вероятен всплеск повторный заболеваемости, и дальше все будет зависеть от мутаций коронавируса. Если планово, то осенью-весной будет наблюдаться подъем заболеваемости. Если говорить о мутациях, то они непредсказуемы и от сезонов не зависят», — приводит его слова ТАСС.
Тимаков подчеркнул, что в России сформирован достаточный коллективный иммунитет к вирусу, и летом ситуация будет стабильная.
Врач напомнил о необходимости вакцинации. Он отметил, что если человек не перенес штамм коронавируса «Омикрон», то ревакцинироваться нужно уже сейчас.
«Если болели, то можно вакцинироваться до наступления жаркого периода, чтобы нормально переносить вакцину — в конце весны, в начале лета», — добавил эксперт.
Накануне иммунолог Николай Крючков рассказал о необычных симптомах коронавируса. По его словам, недомогание без повышения температуры и кашля и проблемы с пищеварением являются нетипичными признаками коронавируса.
Необычными признаками инфекции специалист также назвал проблемы с нервной системой, которые проявляются в виде головной боли.
Ранее в четверг в Роспотребнадзоре рассказали, что, в то время как в России идет снижение заболеваемости коронавирусом, в мире начинается новый подъем, вызванный линией BA.2. Ее назвали «стелс-Омикрон», из-за того что ряд ПЦР-тестов не могут его обнаружить и отличить от «Дельты».
В связи со снижением количества новых случаев коронавируса с 15 марта требование по ношению масок в общественных местах отменили в Москве. Такое решение распространяется и на общественный транспорт. В департаменте транспорта уточнили, что в метро останутся доступными для пассажиров бесплатные санитайзеры.
В начале недели оперативный штаб по борьбе с COVID-19 сообщил, что количество новых случаев инфицирования сократилось на 41,9%. В 50 регионах за минувшую неделю количество госпитализаций сократилось.
В России проходит масштабная кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано шесть вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «Спутник М», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».