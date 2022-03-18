06:32 (мск), источник: Российская газета
Минздрав: Звонки гражданам с призывом срочно закупать лекарства — это мошенничество
В некоторых регионах люди стали получать звонки — якобы от представителей Минздрава России — с предупреждением о дефиците лекарств и призывом закупить или заказывать лекарства про запас, на несколько месяцев вперед. На запрос, направленный в министерство, «Российская газета» получила ответ, что к таким звонкам Минздрав России отношения не имеет, они являются мошенническими и направлены на создание панических настроений.