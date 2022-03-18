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06:32 (мск), источник: Российская газета

Минздрав: Звонки гражданам с призывом срочно закупать лекарства — это мошенничество

В некоторых регионах люди стали получать звонки — якобы от представителей Минздрава России — с предупреждением о дефиците лекарств и призывом закупить или заказывать лекарства про запас, на несколько месяцев вперед. На запрос, направленный в министерство, «Российская газета» получила ответ, что к таким звонкам Минздрав России отношения не имеет, они являются мошенническими и направлены на создание панических настроений.

Источник: РИА "Новости"

В министерстве подтвердили, что такие звонки действительно идут — сообщения об этом поступили уже из нескольких регионов.

«В последние дни мы получаем сообщения о случаях телефонных обзвонов граждан от имени Минздрава с предупреждением о дефиците лекарств и призывом закупить или заказать лекарства впрок. Официально заявляем, что Минздрав России к таким звонкам отношения не имеет, они являются мошенническими и направлены на создание панических настроений и искусственного ажиотажа на рынке», — ответили в министерстве «РГ».

Также в Минздраве заверили, что ситуация с лекарственным обеспечением стабильна, российские и иностранные фармпроизводители продолжают поставки препаратов «в необходимых объемах».

А отсутствие некоторых позиций в аптеках — явление временное, связанное с ажиотажным спросом.

«Руководство Минздрава России держит вопрос лекарственного обеспечения на постоянном контроле», — подчеркнули в министерстве.

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Минздрав: Звонки гражданам с призывом срочно закупать лекарства - это мошенничество
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