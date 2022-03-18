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06:24 (мск), источник: Российская газета

Врачи предлагают новые схемы лечения постковида

Последствия ковида могут быть опаснее его острой фазы. По статистике почти у половины переболевших коронавирусной инфекцией, находят изменения в легких. Рецидив, требующий повторной госпитализации, наблюдается примерно у 27% пациентов пожилого возраста. Такие данные были озвучены на Всероссийской конференции «COVID-19: Экспертный опыт работы в условиях пандемии. Все о диагностике, профилактике, лечении, реабилитации пациентов».

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Источник: РИА "Новости"

Сегодня медикам приходится пересматривать тактику лечения постковидного синдрома в пользу антифибротической терапии — поделился с коллегами профессор, академик РАН Александр Чучалин. В постковидный период примерно у половины пациентов происходит ремоделирование легочной ткани, с участием сосудов малого круга кровообращения, нарушается процесс восстановления. В соединительной ткани откладывается коллаген, что приводит к формированию фиброзных изменений.

Основным проявлением этих осложнений является одышка, интенсивность которой возрастает при физической нагрузке.

«В легких в этот момент скапливается большое количество гиалуроновой кислоты, что приводит к отеку. Происходит нарушение регуляции водно-электролитного обмена. Легкое сокращается в объеме, в нем нарушаются газообменные функции, формируется рубец. Легкое начинает напоминать жженую резину», — отметил Александр Чучалин.

Пациенты c тяжелым течением COVID-19 после завершения острого инфекционного процесса имеют высокие шансы развития постковидного синдрома в связи с системными поражениями сосудистой системы и различных органов на фоне длительно сохраняющегося воспаления. Поэтому клиническое обследование постковидных пациентов должно обязательно включать исследования, направленные на оценку воспалительного процесса, — сообщила пульмонолог, профессор НИИ пульмонологии ФМБА Татьяна Беличенко.

Такие исследования включены в программу расширенной диспансеризации.

Также важен тест с 6-минутной ходьбой: он показывает, как пациент переносит физическую нагрузку и позволяет оценить эффективность терапии в динамике.

«При снижении уровня сатурации при ходьбе более, чем на 4%, можно предполагать, что проводимые методы восстановления легочной функции недостаточны и требуется дополнительная терапия», — пояснила Беличенко.

Препараты, в составе которых есть фермент гиалуронидаза, сегодня расцениваются медиками, как перспективные для лечения постковидных пациентов с остаточными изменениями в легких. Ученые объясняют это тем, что гиалуронидаза усиливает диффузию кислорода в ткани, благодаря чему легкие восстанавливаются быстрее.

Открытие таких свойств фермента можно считать настоящим достижением науки и медицины.

При выборе терапии для людей, перенесших COVID-19, врач действует по пяти основным направлениям: добивается улучшения вентиляции и газообмена в легких, обеспечивает нутритивную поддержку пациента, помогает постепенно повысить его физическую выносливость, борется с факторами стресса, нормализует сон, — сообщил в своем докладе профессор кафедры фтизиатрии и пульмонологии МГМСУ имени Евдокимова Сергей Бабак.

Он отметил, что многие из этих проблем пульмонологи решают с помощью отечественного препарата «Лонгидаза».

Исследования показали, что примерно у 60% пациентов с постковидом на фоне приема препарата улучшалась функция дыхания, в том числе, газообмена — что подтверждалось сравнительными тестами с 6-минутной ходьбой, — отметил профессор Бабак. Важно также, что стойкий лечебный эффект (одышка не возобновлялась даже под нагрузкой) сохранялся и через три месяца, и через полгода после проведенного курса лечения.

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 Врачи предлагают новые схемы лечения постковида
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