Врачи предлагают новые схемы лечения постковида

Сегодня медикам приходится пересматривать тактику лечения постковидного синдрома в пользу антифибротической терапии — поделился с коллегами профессор, академик РАН Александр Чучалин. В постковидный период примерно у половины пациентов происходит ремоделирование легочной ткани, с участием сосудов малого круга кровообращения, нарушается процесс восстановления. В соединительной ткани откладывается коллаген, что приводит к формированию фиброзных изменений.
Основным проявлением этих осложнений является одышка, интенсивность которой возрастает при физической нагрузке.
«В легких в этот момент скапливается большое количество гиалуроновой кислоты, что приводит к отеку. Происходит нарушение регуляции водно-электролитного обмена. Легкое сокращается в объеме, в нем нарушаются газообменные функции, формируется рубец. Легкое начинает напоминать жженую резину», — отметил Александр Чучалин.
Пациенты c тяжелым течением COVID-19 после завершения острого инфекционного процесса имеют высокие шансы развития постковидного синдрома в связи с системными поражениями сосудистой системы и различных органов на фоне длительно сохраняющегося воспаления. Поэтому клиническое обследование постковидных пациентов должно обязательно включать исследования, направленные на оценку воспалительного процесса, — сообщила пульмонолог, профессор НИИ пульмонологии ФМБА Татьяна Беличенко.
Такие исследования включены в программу расширенной диспансеризации.
Также важен тест с 6-минутной ходьбой: он показывает, как пациент переносит физическую нагрузку и позволяет оценить эффективность терапии в динамике.
«При снижении уровня сатурации при ходьбе более, чем на 4%, можно предполагать, что проводимые методы восстановления легочной функции недостаточны и требуется дополнительная терапия», — пояснила Беличенко.
Препараты, в составе которых есть фермент гиалуронидаза, сегодня расцениваются медиками, как перспективные для лечения постковидных пациентов с остаточными изменениями в легких. Ученые объясняют это тем, что гиалуронидаза усиливает диффузию кислорода в ткани, благодаря чему легкие восстанавливаются быстрее.
Открытие таких свойств фермента можно считать настоящим достижением науки и медицины.
При выборе терапии для людей, перенесших COVID-19, врач действует по пяти основным направлениям: добивается улучшения вентиляции и газообмена в легких, обеспечивает нутритивную поддержку пациента, помогает постепенно повысить его физическую выносливость, борется с факторами стресса, нормализует сон, — сообщил в своем докладе профессор кафедры фтизиатрии и пульмонологии МГМСУ имени Евдокимова Сергей Бабак.
Он отметил, что многие из этих проблем пульмонологи решают с помощью отечественного препарата «Лонгидаза».
Исследования показали, что примерно у 60% пациентов с постковидом на фоне приема препарата улучшалась функция дыхания, в том числе, газообмена — что подтверждалось сравнительными тестами с 6-минутной ходьбой, — отметил профессор Бабак. Важно также, что стойкий лечебный эффект (одышка не возобновлялась даже под нагрузкой) сохранялся и через три месяца, и через полгода после проведенного курса лечения.
Во время загрузки произошла ошибка.