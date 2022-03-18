Российские ученые разработали технологию увода космических объектов с орбиты

«Пленку толщиной 5−12 микрон (микрон — это одна тысячная миллиметра — Ред.) склеивают по заранее заготовленной выкройке. Затем ее складывают — получается своеобразный “шарик”, на который надевают шапочку-клапан», — пояснил руководитель СККБ «Искра» Аэрокосмического института МАИ, старший преподаватель кафедры 601 МАИ Сергей Фирсюк.
Раздуваться оболочка может двумя способами. В первом случае остаточный газ внутри свернутой пленки раскроет ее сам, так как давление вокруг практически равно нулю. Второй вариант — подача воздуха из баллона.
Увеличение объема космического аппарата за счет надувной оболочки ведет к тому, что он будет двигаться медленнее и постепенно опустится к Земле. По сути, технология работает как парашют.
С помощью серий надуваний и сдуваний устройства космический аппарат сможет сбрасывать скорость и снижать высоту.
Основное назначение разработки — спуск отработавших свой срок наноспутников формата кубсат (так называют аппараты габаритами 10×10х10 см при массе не более 1,33 кг) в атмосферу, где они будут просто сгорать. Однако технология применима к любому объекту, в том числе к МКС.
Станции и модули не сгорят в атмосфере, поэтому их можно приземлить на сушу или приводнить в океан. Разница заключается только в требуемой площади оболочки.