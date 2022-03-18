Крутые весенние кроссовки на AliExpress продают за полценыХорошая обувь - на вес золота, но вовсе не обязательно платить за нее столько же
Фоторепортажи
8В Москве отменили масочный режим
10Ситуация в Донецкой и Луганской народных республиках
03:22 (мск), источник: Известия

Российские благотворительные фонды заявили о снижении сборов

В российских благотворительных фондах снизились общие суммы сборов, рассказали «Известиям» представители сферы социальной опеки.

Источник: Известия

«Средний чек пожертвования упал на 26%, но общее количество онлайн-пожертвований, именно количество транзакций, а не суммы, выросло на 44%», — сообщила директор фонда фонда «Жизнь как чудо» Анастасия Черепанова.

По ее словам, перечисления с помощью Apple и Google pay с 32% у фонда упали до 10%.

«Люди привыкли жертвовать с помощью одного прикосновения, и если не получается это сделать, часто не идут искать карту. На 39% выросли отклонённые пожертвования. По разным причинам: от недостатка средств до ошибки эквайринга. Последнее, по нашим предположениям, произошло из-за того, что люди сняли наличку с карт», — добавила она.

В благотворительной организации «Открытая среда» сборы упали примерно в три раза.

«Мы помогаем детям и взрослым с аутизмом в Краснодаре. Собирать на взрослых всегда очень сложно, а в нынешних условиях это стало еще сложнее», — рассказал PR-специалист НКО Тигран Баратов.

Со сложностями столкнулись также фонды «Не напрасно», «Жизнь», «Хрупкие люди» и «Нужна помощь».

Одной из главных проблем стала приостановка отчислений со стороны компаний, жертвовавших на благотворительность.

«Сейчас многие компании, которые делали пожертвования, взяли тайм-аут: они не уверены, что смогут дальше помогать, не уверены, в каком объеме будут это делать. Это те, кто так или иначе был связан с другими государствами — например, местные представительства иностранных организаций. Поэтому доля пожертвований падает», — пояснила директор фонда «Жизнь» Карина Михайлова.

Вместе с тем фонды отмечают, что, несмотря на то, что общая сумма сборов падает, количество частных переводов растет. Это значит, что обычные люди стали чаще жертвовать свои средства.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Дорогие россияне: на соцподдержку граждан направят почти 550 млрд
Переходный период: что делать с работой
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь