Крутые весенние кроссовки на AliExpress продают за полцены Хорошая обувь - на вес золота, но вовсе не обязательно платить за нее столько же
Фоторепортажи
20Ситуация в городах Украины
10Ситуация в Донецкой и Луганской народных республиках
10:45 (мск), источник: Lenta.Ru

Россиян предупредили об опасности использования VPN

Доцент кафедры «Интеллектуальные системы информационной безопасности» РТУ МИРЭА Евгений Кашкин предупредил россиян об опасности использования VPN. В беседе с агентством «Прайм» он заявил, что бесплатные сервисы для обхода блокировок могут красть данные пользователей.

Источник: Danny144/CC0

IT-эксперт рассказал, что хотя сама технология VPN предполагает защищенный канал связи, бесплатные сервисы нередко могут без ведома пользователей похищать их личную информацию, например, логины и пароли. По его словам, перечень компаний, заинтересованных в получении этих данных, крайне велик.

Кашкин объяснил, что в случае с платными VPN человек тратит деньги на услугу, и его средства идут на зарплаты сотрудникам компании, разработавшей сервис, и на технические расходы. «Бесплатный же сервис должен монетизировать свою работу, и в данном случае обилие рекламных вставок при использовании VPN-сервиса — самый безобидный вариант», — уточнил он.

Специалист также обратил внимание, что если бесплатный VPN запрашивает у пользователя доступ к фото или видео, доступ к сетям и так далее, то в большинстве случаев это приведет к тому, что у создателей сервиса будет доступ к данным смартфона или компьютера.

В то же время Кашкин предупредил, что платные платформы для обхода блокировок не гарантируют полную безопасность. При этом специалист признал, что в случае использования платных VPN вероятность стать жертвой киберпреступников гораздо меньше, чем при использовании бесплатных сервисов.

Ранее эксперты Group-IB оценили перспективу полной блокировки VPN-сервисов в России. По мнению аналитиков, полностью ограничить доступ к ним не получится.

 Россия избежала дефолта по госдолгу
Путин пообещал повысить пенсии и соцвыплаты
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь